Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall & Verkehrskontrollen

Aalen (ots)

Winterbach: Verkehrsunfall auf der B29

Ein 61 Jahre alter Audi-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 6:50 Uhr die B29 in Richtung Stuttgart auf der linken Fahrspur. Hierbei kam er zu weit nach rechts und kollidierte mit dem rechts neben ihm fahrenden Opel eines 65-Jährigen. An den beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro, verletzt wurde niemand.

Kernen im Remstal: Motorrad- und Tuningkontrollen

Am vergangenen Samstag führte die Verkehrspolizei gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen der Polizeireviere Fellbach und Backnang Kontrollen in Kernen durch. Auf der beliebten Motorradstrecke, bei welcher unweit auch ein Oldtimer- und Tuningtreffen stattfand, wurden insgesamt 24 Krafträder und 25 Pkw kontrolliert. Von den kontrollierten Motorrädern wurden zwei beanstandet. Bei den Tuningkontrollen wurde erfreulicherweise lediglich in einem Fall ein unzulässiger Umbau festgestellt. Bei einer weiteren Fahrzeugkontrolle ergaben sich Verdachtsmomente für das Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie für einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

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