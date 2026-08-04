Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen

Aalen (ots)

Backnang: Auseinandersetzung mit Messer und Baseballschläger

Am 02.08.2026 gerieten gegen 21:00 Uhr fünf Personen in einem Mehrfamilienhaus in der Frankfurter Straße in Backnang in Streit. Auslöser für die Streitigkeiten waren den aktuellen Ermittlungen nach vermeintliche Lärmbelästigungen im Gebäude. Nach Beleidigungen soll im Zuge der Auseinandersetzung ein 31-Jähriger eine 52 Jahre alte Frau gewürgt haben. Der 31 Jahre alte Mann soll daraufhin von einem 20-Jährigen durch einen Schnitt mit einem Küchenmesser am Oberkörper verletzt worden sein. Darüber hinaus sei der 31-Jährige durch einen 56 Jahre alten Mann mit einem Baseballschläger attackiert worden. Die 34 Jahre alte Begleiterin des 31-Jährigen wurde im Zuge der Auseinandersetzung, wie auch die anderen Beteiligten, leicht verletzt.

Der genaue Tathergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Gegen alle Beteiligten wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

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