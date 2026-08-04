Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Scheibe eingeschlagen - Verkehrsunfälle - E-Scooter gestohlen - Hundeköder ausgelegt - Betrunkener Mann widersetzt sich Polizisten - Hundebiss - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Remshalden-Grunbach: Fensterscheibe eingeschlagen

Zwischen Donnerstag und Montag wurde die Fensterscheibe eines Gebäudes am Bahnhof eingeschlagen und hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

Waiblingen: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagmorgen und Montagnachmittag beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Gänsäckerstraße einen geparkten Toyota und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise zum geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: E-Scooter gestohlen

Zwischen Dienstag (28.07.2026) und Montag (03.08.2026) wurde ein E-Scooter vom Hersteller Segway, der an den Fahrradständern beim Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Montag zwischen 17:30 Uhr und 20:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer in der Schorndorfer Straße einen geparkten Honda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ca. 500 Euro. Hinweise zum unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Urbach: Hundeköder ausgelegt - Zeugen gesucht

Eine 26-jährige Frau war am Montagabend am Remsufer (Remsradweg) im Bereich Wasenmühle spazieren. Hierbei bemerkte sie, wie ihr Hund etwas zu fressen begann. Die Frau entnahm das "Hundeleckerli" aus dem Maul ihres Hundes und stellte fest, dass in diesem eine Rasierklinge versteckt war. Der Hund blieb glücklicherweise unverletzt. Eine Absuche nach weiteren Hundeködern im näheren Bereich verlief negativ. Die Polizei in Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montag zwischen 12 Uhr und 15:10 Uhr auf dem Parkplatz des F3 einen geparkten Mercedes und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Mercedes wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegengenommen.

Fellbach: Zaun beschädigt - Zeugen gesucht

Am Montagmorgen zwischen 7:30 Uhr und 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Boßlerstraße einen Gartenzaun und fuhr danach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 2500 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Fahrer nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Betrunkener Mann widersetzt sich Polizisten

Am Montagabend gegen 22:30 Uhr kam es in einer Wohnung in der Schmerstraße zu einer lautstarken Auseinandersetzung zwischen einem 31 Jahre alten Mann und seiner Lebensgefährtin, weshalb durch Nachbarn die Polizei hinzugezogen wurde. Vor Ort konnten die Beamten den offensichtlich betrunkenen Mann vor der Wohnung antreffen. Dieser ging direkt aggressiv auf die Beamten zu und ließ sich nicht beruhigen, weshalb ihm Handschließen angelegt werden sollten. Hiergegen leistete er Widerstand, zudem beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Er wurde in die Gewahrsamszelle eingeliefert und muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: Fahrrad gestohlen

Zwischen Samstagvormittag und Montagabend wurde ein silbernes Damenfahrrad vom Hersteller Kalkhoff, das am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Am Fahrrad befand sich ein rosafarbener Fahrradkorb. Hinweise zur Tat bzw. zum Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Oppenweiler: Radfahrerin leicht verletzt

Am Montag befuhr eine 54 Jahre alte Frau gegen 12:20 Uhr mit ihrem Pedelec den Rietenauer Weg in Richtung Oppenweiler. Dort stürzte sie alleinbeteiligt und verletzte sich am Kopf. Die Frau, die ohne Helm unterwegs war, wurde leichtverletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Oppenweiler: Unfallflucht

Zwischen Sonntag, ca. 22:45 Uhr und Montag, ca. 15:40 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in der Mehlklinge abgestellten VW Polo. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07193 352 zu melden.

Aspach: Verkehrsunfall

Am Montag gegen 16:40 Uhr bemerkte ein 31 Jahre alter Fahrer eines Scania-Lkw auf der B 328 Höhe Ortseingang Aspach zu spät, dass sich vor ihm ein Stauende befand und fuhr auf den vor ihm stehenden Volvo V60 einer 36-Jährigen auf. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Backnang. Am Volvo entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Am Lkw entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Backnang: Hundebiss - Zeugen gesucht

Am Montag wurde eine 39 Jahre alte Radfahrerin in der Weissacher Straße gegen 12:20 Uhr von einem Hund in den Unterschenkel gebissen. Der Hund soll grau-weiß gewesen sein. Möglicherweise handle es sich um einen Labradoodel. Der Hundehalter sei schätzungsweise über 60 Jahre alt, ca. 165cm groß und korpulent. Er habe ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Brille getragen. Er habe kurze graue Haare gehabt. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Angaben zum Vorfall oder zum Hundehalter machen können, sich unter 07191 9090 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell