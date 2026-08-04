Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfall - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Kirchheim am Ries: Mit Fahrrad gestürzt

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Montag gegen 17:20 Uhr auf der K3205 von Wössingen in Richtung der L1060. In einer Kurve kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht, so dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montag gegen 13:40 Uhr in der Hinteren Schmiedgasse ein Volvo in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Montag gegen 20:15 Uhr wurde der Polizei von mehreren Zeugen ein randalierender Mann am Bahnhof gemeldet. Der 25-Jährige hielt sich im Bereich Gleis 2 auf und schlug gegen Schilder und Scheiben. Außerdem zeigte er sich gegenüber Passanten äußerst aggressiv. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verweigerte der stark alkoholisierte Mann die Angabe seiner Personalien. Aufgrund der andauernden Störung der öffentlichen Sicherheit wurde die Ingewahrsamnahme angeordnet. Der 25-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zum Polizeirevier verbracht. Auch dort leistete er weiterhin Widerstand, wobei ein Polizist verletzt wurde.

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