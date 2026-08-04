PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfall - Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Kirchheim am Ries: Mit Fahrrad gestürzt

Ein 64-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Montag gegen 17:20 Uhr auf der K3205 von Wössingen in Richtung der L1060. In einer Kurve kam er alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht, so dass er in ein Krankenhaus verbracht werden musste.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montag gegen 13:40 Uhr in der Hinteren Schmiedgasse ein Volvo in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und acht Wehrleuten vor Ort. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Montag gegen 20:15 Uhr wurde der Polizei von mehreren Zeugen ein randalierender Mann am Bahnhof gemeldet. Der 25-Jährige hielt sich im Bereich Gleis 2 auf und schlug gegen Schilder und Scheiben. Außerdem zeigte er sich gegenüber Passanten äußerst aggressiv. Beim Eintreffen der Polizeibeamten verweigerte der stark alkoholisierte Mann die Angabe seiner Personalien. Aufgrund der andauernden Störung der öffentlichen Sicherheit wurde die Ingewahrsamnahme angeordnet. Der 25-Jährige leistete gegen die polizeilichen Maßnahmen erheblichen Widerstand und beleidigte die eingesetzten Beamten. Im weiteren Verlauf wurde der Mann zum Polizeirevier verbracht. Auch dort leistete er weiterhin Widerstand, wobei ein Polizist verletzt wurde.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 04.08.2026 – 07:25

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Flucht vor Verkehrskontrolle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Unfallflucht Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Montag 15:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Sudetenweg geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 16:01

    POL-AA: Gschwend: 8-Jährigen mit Hubschrauber gesucht

    Aalen (ots) - Am Montag um kurz vor 14 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass im Bereich Rappenhof ein 8-jähriger Junge vermisst würde. Aufgrund dessen wurden durch die Polizei sofort Suchmaßnahmen eingeleitet und auch ein Polizeihubschrauber zur Absuche der Umgebung eingesetzt. Durch einen Zeugen konnte der 8-Jährige gegen 15:30 Uhr zwischen Schlechtbach und Hinterlintal angetroffen und zu seinen ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 15:49

    POL-AA: Winnenden: Unfallflucht

    Aalen (ots) - Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagmorgen in der Öschelbronner Straße einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Opel wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Aalen Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Böhmerwaldstraße 20 73431 Aalen Telefon: 07361/580-106 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren