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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Flucht vor Verkehrskontrolle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Zwischen Donnerstag 17 Uhr und Montag 15:20 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen im Sudetenweg geparkten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Untermünkheim: Flucht vor Verkehrskontrolle

Am frühen Dienstagmorgen gegen 01 Uhr sollte ein VW im Bereich der Suhlburger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Pkw kam der Aufforderung zum Anhalten nicht nach und fuhr in Richtung der Gartenstraße und der Straße Im Greut davon. Er kollidierte währenddessen mit einem geparkten Pkw, einer Mauer, einem Zaun und einem Baum, ehe der VW zum Stillstand kam. Der Fahrer des VW flüchtete zu Fuß, konnte aber durch die Beamten aufgegriffen werden. Der 33-Jährige Mann stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, weshalb bei ihm im Anschluss eine Blutentnahme in einer Klinik durchgeführt wurde. Er muss nun mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen. Der 33-Jährige verursachte Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 22 500 Euro

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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