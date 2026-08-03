POL-AA: Gschwend: 8-Jährigen mit Hubschrauber gesucht
Aalen (ots)
Am Montag um kurz vor 14 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass im Bereich Rappenhof ein 8-jähriger Junge vermisst würde. Aufgrund dessen wurden durch die Polizei sofort Suchmaßnahmen eingeleitet und auch ein Polizeihubschrauber zur Absuche der Umgebung eingesetzt. Durch einen Zeugen konnte der 8-Jährige gegen 15:30 Uhr zwischen Schlechtbach und Hinterlintal angetroffen und zu seinen Eltern zurückgebracht werden.
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