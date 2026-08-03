POL-AA: Winnenden: Unfallflucht

Aalen (ots) - Aalen: Ohne Führerschein Am Montag um kurz vor 10 Uhr wurde durch die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der Ziegelstraße in Fahrtrichtung Himmlinger Steige durchgeführt. Hierbei wurde ein PKW mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h anstatt der erlaubten 60km/h gemessen. Nachdem der Fahrer nicht anhielt, folgten ihm zwei Beamte mit einem ...

mehr