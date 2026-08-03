POL-AA: Winnenden: Unfallflucht
Aalen (ots)
Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagmorgen in der Öschelbronner Straße einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Opel wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.
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