PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winnenden: Unfallflucht

Aalen (ots)

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Montagmorgen in der Öschelbronner Straße einen geparkten Opel und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Opel wird auf 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 15:41

    POL-AA: Ostalbkreis: Ohne Führerschein - Diebstahl - Fahrzeug zerkratzt

    Aalen (ots) - Aalen: Ohne Führerschein Am Montag um kurz vor 10 Uhr wurde durch die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der Ziegelstraße in Fahrtrichtung Himmlinger Steige durchgeführt. Hierbei wurde ein PKW mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h anstatt der erlaubten 60km/h gemessen. Nachdem der Fahrer nicht anhielt, folgten ihm zwei Beamte mit einem ...

    mehr
  • 03.08.2026 – 13:17

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Gebäude beschmiert

    Aalen (ots) - Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude Am frühen Montagmorgen gegen 01:45 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Firmengebäude in der Sulzbrunnenstraße indem er dort eine Türe aufhebelte. Anschließend durchsuchte er das Gebäude und entwendete zwei Geldkassetten in denen sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Zudem verursachte der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren