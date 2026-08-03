Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Ohne Führerschein - Diebstahl - Fahrzeug zerkratzt

Aalen (ots)

Aalen: Ohne Führerschein

Am Montag um kurz vor 10 Uhr wurde durch die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung auf der Ziegelstraße in Fahrtrichtung Himmlinger Steige durchgeführt. Hierbei wurde ein PKW mit einer Geschwindigkeit von 104 km/h anstatt der erlaubten 60km/h gemessen. Nachdem der Fahrer nicht anhielt, folgten ihm zwei Beamte mit einem Streifenwagen und gaben ihm deutliche Anhaltesignale, welche der Fahrer alle missachtete und seine Flucht fortsetzte. Er fuhr weiter in Richtung Kulturbahnhof, von dort zum Kino und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Eduard-Pfeiffer-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Von hier fuhr er weiter über die Georg-Röhm-Straße, Gerberstraße, Oesterleinstraße in die Heinrich-Rieger-Straße. Hier konnte das Fahrzeug gestoppt und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 23-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Das Polizeirevier Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 23-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Dewangen: Fahrzeug zerkratzt

An einem VW, der im Lederackerring geparkt war, wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche alle vier Türen zerkratzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Abtsgmünd: E-Scooter entwendet

Ein E-Scooter der Marke Navee mit dem Versicherungskennzeichen 287-ODI wurde am Sonntag zwischen 0:10 Uhr und 9:30 Uhr aus einem Hinterhof eines Gebäudes in der Vorstadtstraße entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters im Wert von etwa 850 Euro nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

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