Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Gebäude beschmiert

Aalen (ots)

Crailsheim: Einbruch in Firmengebäude

Am frühen Montagmorgen gegen 01:45 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher Zutritt zu einem Firmengebäude in der Sulzbrunnenstraße indem er dort eine Türe aufhebelte. Anschließend durchsuchte er das Gebäude und entwendete zwei Geldkassetten in denen sich ein vierstelliger Bargeldbetrag befand. Zudem verursachte der Dieb Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Blaufelden: Gebäude beschmiert

Zwischen Freitag 12:45 Uhr und Sonntag 16 Uhr beschmierte ein Vandale eine Hauswand einer Markthalle in der Schulstraße mit Farbe. Dadurch verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Der Polizeiposten Blaufelden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.

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