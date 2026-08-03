Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfallflucht - Brände - Unfälle - Streitigkeiten - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: LKW beschädigt

Am Montagmorgen wurde festgestellt, dass ein LKW, der über das Wochenende vor einem Firmengebäude in der Straße Dettenried abgestellt war, mit Farbe beschmiert wurde. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Essingen: Radfahrer schwer verletzt

Am Sonntag um kurz nach 19:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Pedelec den Langertweg in Richtung Mantelhofstraße. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Bei dem Sturz zog sich der junge Mann, der keinen Helm trug, schwere Verletzungen zu.

Aalen: Frontalzusammenstoß

Am Montag gegen 0:30 Uhr befuhr ein 51-jähriger Lenker eines BMW die B29A zwischen Ebnat West und Ebnat. Nach eigenen Angaben kam er mit seinem Fahrzeug aufgrund eines Sekundenschlafs auf die Gegenfahrspur, wo ihm ein VW Golf, der mit vier Personen besetzt war, entgegenkam. Trotz eines Ausweichversuchs durch den 34-jährigen VW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß nicht verhindert werden. Hierbei wurde die Fahrertür am Golf komplett herausgerissen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurde zudem ein dahinterfahrender BMW beschädigt. Bei dem Unfall wurden eine 33-jährige Mitfahrerin und ein 6-jähriges Kind im VW verletzt. Zudem wurden der Unfallverursacher und ein zweijähriges Kind aus dem VW vorsorglich zur Kontrolle in Krankenhäuser eingeliefert. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 43.500 Euro. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde auf Anordnung durch die Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Montag zwischen 0:05 Uhr und 0:45 Uhr wurde in der Bahnhofstraße ein Ford Puma beschädigt, der dort am Straßenrand abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Neresheim: Pedelec-Lenker prallt gegen parkenden PKW

Am Samstag um 9 Uhr befuhr ein 14-jähriger Pedelec-Lenker die Hindenburgstraße. Aufgrund Unachtsamkeit fuhr er ungebremst auf einen parkenden Skoda auf. Hierbei wurde der Jugendliche, der keinen Helm trug, schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

Aalen: Brennender Papiercontainer

Am Sonntag wurde gegen 17.30 Uhr ein brennender Kunststoffpapiercontainer im Bereich einer Schule in der Friedrichstraße gemeldet. Der Papiercontainer, der vermutlich fahrlässig oder vorsätzlich entzündet wurde, brannte vollständig ab.

Hüttlingen: Exhibitionist

Am Sonntag gegen 15.20 Uhr konnte eine 40-jährige Besucherin des Freibads in der Schlierbachstraße einen Mann feststellen, der, auf Höhe des Volleyballfeldes, außerhalb des Freibadgeländes am Zaun stand und an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Nachdem sie den Mann angesprochen hatte, entfernte sich dieser in Richtung Wald. Die alarmierte Polizei konnte kurze Zeit danach einen 27-jährigen Mann im Wald antreffen, auf welchen die Personenbeschreibung passte. Besucher des Freibads oder sonstige Personen die ebenfalls belästigt wurde, werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Aalen: Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro hinterließ ein Verkehrsteilnehmer, der zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Samstagmittag, 11.30 Uhr einen BMW touchierte, welcher in der Kappelbergstraße, auf dem Parkplatz beim Friedhof, geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Brennender Mülleimer

Gegen 4.30 Uhr am frühen Sonntagmorgen wurde dem Polizeipräsidium Aalen ein brennender Mülleimer in der Curfeßstraße gemeldet. Nach Zeugenaussagen sollen sich kurz zuvor mehrere Jugendliche in dem Bereich aufgehalten haben, die auch Böller geworfen hätten. Die eintreffende Polizeistreife stellte fest, dass aus einem dortigen Mülleimer Gegenstände entnommen und neben einer Bank angezündet wurden. Hierdurch entstand ein leichter Schaden an der Bank. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude bestand nicht. Durch die Polizei konnte zudem an einem nahen gelegenen Gebäude ein eingeworfenes Fenster festgestellt werden. ob dies im Zusammenhang steht ist nicht bekannt.

Westhausen: Unfall auf der Autobahn

Am Sonntag gegen 15.20 Uhr ereignete sich auf der BAB 7, zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen, ein schwerer Unfall. Ein 66-jähriger Motorradfahrer befuhr die gebildete Rettungsgasse, als plötzlich eine 42-jährige Lenkerin eines Mitsubishi vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln wollte. Diese übersah hierbei den heranfahrenden Motorradfahrer, so dass es zur seitlichen Kollision kam. Der Motorradfahrer wurde hierdurch nach links abgewiesen, prallte in die Mittelschutzplanke und kam nach weiteren etwa 40 Meter zum Stillstand. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. Am Unfallort waren neben der Polizei noch drei Fahrzeuge der Feuerwehr Westhausen mit 18 Wehrleuten sowie ein Notarztwagen und ein Rettungswagen im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

Ellwangen: PKW kippt um

Am Sonntagmittag befuhr eine 68-jährige PKW-Lenkerin die BAB7 in Richtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau kam der PKW nach links von Fahrbahn ab und prallte in die Mittelschutzplanken. Hierbei kippte das Fahrzeug auf die rechte Seite und rutschte nach rechts von der Fahrbahn. Hier kam der PKW auf dem Standstreifen zum Liegen. Am PKW entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Sachbeschädigung im "alten Hallenbad"

Am Sonntag gegen 2.35 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass vor dem alten Hallenbad in der Bleichgartenstraße vermutlich eine Wiese brennen soll. Vor Ort stellte ich heraus, dass der Rauch aus dem Gebäude kam. Durch die eintreffende Feuerwehr Aalen, die mit drei Fahrzeugen und 10 Wehrleuten vor Ort kam, konnten in dem Gebäude, welches auf seinen Abriss wartet, im Bereich einer ehemaligen Umkleidekabine und im Bereich einer Sonnenbank Brandherde festgestellt und gelöscht werden. Nach derzeitigem Sachstand kann deswegen eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten ich bei der Polizei in Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Bopfingen: Geldbeutel entwendet

Am Samstagabend gegen 21:55 Uhr wurde einem 26-Jährigen in einem Supermarkt in der Straße Ipftreff während des Einkaufs sein Geldbeutel, der offen im Korb lag, entwendet. Laut einer unbekannten Zeugin soll ein Mann den Geldbeutel aus dem Korb genommen haben und anschließend mit einem Roller weggefahren sein. Es soll sich dabei um eine Gruppe von insgesamt drei Männern und einer Frau gehandelt haben. Der Dieb soll schlank gewesen sein, mit schwarzen Haaren und einem kurzen schwarzen Bart. Außerdem soll er eine schwarze Hose und ein weißes T-Shirt getragen haben. Das Polizeirevier Ellwangen sucht unter der Telefonnummer 07961 930-0 insbesondere die Zeugin, die den Diebstahl beobachtet hat, sowie weiter Zeugen des Vorfalls.

Ellwangen/Pfahlheim: Stromkasten beschädigt

Ein Stromkasten in der Tulpenstraße wurde zwischen Freitag, 20:00 Uhr und Samstag, 10:00 Uhr, von Unbekannten beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Riesbürg/Pflaumloch: Fahrrad entwendet

Am Samstag gegen Mitternacht wurde ein Mountainbike, das unverschlossen auf einem Hofgelände in der Hauptstraße abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Das Fahrrad der Marke Specialized Typ Levo Comp Carbon hatte einen Wert von rund 4.000 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Mountainbikes nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Samstag zwischen 10:00 Uhr und 16:00 Uhr, vermutlich beim Ausparken, einen VW, der vor einem Drogeriemarkt in der Aalener Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Nummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Unfall

Eine 46-jährige Mazda-Lenkerin befuhr am Sonntag gegen 11:35 Uhr die Konrad-Adenauer-Straße in Richtung Ortsausgang. Als sie nach links in die Hohenstaufenstraße abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 61-Jährigen mit seinem Motorrad der Marke Honda. Es kam zum Unfall, bei dem der Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Leinzell: Pedelec entwendet

Ein unverschlossenes Pedelec, das in der Gmünder Straße abgestellt war, wurde am Freitag zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr von Unbekannten entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Unter Alkoholeinfluss unterwegs - wer wurde gefährdet?

Am Freitag gegen 15:45 Uhr wurde der Polizei ein Mazda-Fahrer gemeldet, der von der Ortsmitte Waldstetten bis in die Donzdorfer Straße durch eine starke Fahrunsicherheit auffiel. In einer Rechtskurve soll er mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrspur gekommen sein, so dass der Gegenverkehr eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Der 49-jährige Fahrer des Mazdas konnte durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 2,8 Promille. Am Mazda konnten auf der rechten Fahrzeugseite frische Unfallspuren festgestellt werden. Eine Unfallörtlichkeit konnte jedoch bislang nicht ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd sucht unter der Telefonnummer 07171 358-0 Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 49-Jährigen ebenfalls gefährdet wurden.

Schwäbisch Gmünd: Brand

Eine 43-Jährige verbrannte am Samstag gegen 20:00 Uhr in der Einfahrt eines Carports in der Saarstraße mit einem Gasbrenner Unkraut. Dabei entzündete sich eine Thuja-Hecke. Durch die Hitze wurde das angrenzende Haus leicht beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte durch die Feuerwehr verhindert werden. An der Hecke sowie am Gebäude entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Körperverletzung

Am Samstag gegen 19:20 Uhr ging ein bislang Unbekannter in einer Gaststätte im Mühlbergle ohne erkennbaren Grund auf einen 62-Jährigen, der auf einem Barhocker saß, zu und griff ihn an. Anschließend wurde der Mann mit samt dem Barhocker umgeworfen. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Kalter Markt. Laut Zeugen handelte es sich bei dem Unbekannten um einen ca. 65 Jahre alten Mann. Er hatte blonde Haare und trug einen Pferdeschwanz. Gekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Jeanshose. Außerdem trug er eine grüne Umhängetasche. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 26-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Samstag, gegen 17:00 Uhr, den Radweg rechtsseitig der K3268 zwischen Groß- und Kleindeinbach. Er stürzte alleinbeteiligt und wurde dabei schwer verletzt. Am Mountainbike entstand ein geringer Schaden.

Heubach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Freitag zwischen 20:45 Uhr und 22:15 Uhr wurde ein Ford, der am Straßenrand der Klotzbachstraße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Beim flüchtigen Verursacher könnte es sich um einen Lkw-Fahrer gehandelt haben. Um Zeugenhinweise bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0.

Heubach: Streitigkeiten

Am Sonntag gegen 19:35 Uhr kam es vor dem Freibad in der Mögglinger Straße aus bislang unbekannten Gründen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Eine Gruppe bestand aus ca. drei bis vier männlichen Personen im Alter von ca. 30 Jahren. Die andere Gruppe bestand aus etwa sieben männlichen Personen im Alter von ca. 20 Jahren. Die Auseinandersetzung begann zunächst als Gerangel auf dem Parkplatz vor dem Freibad, bei welcher sich die Personen gegenseitig anschrien. Daraus entwickelte sich im Verlauf eine körperliche Auseinandersetzung, die sich in Richtung Mögglinger Straße zu einer dortigen Parkbank verlagerte. Es wurden unter anderem Glasflaschen geworfen. Als eine Person auf dem Boden lag, sollen mehrere Männer auf diese eingeschlagen haben. Als ein 16-Jähriger versuchte, eine der Personen wegzuziehen und zu beruhigen, wurde er ebenfalls geschlagen. Kurz darauf flüchteten alle beteiligten Personen in unterschiedliche Richtungen. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Heubach: Radfahrer schwerverletzt

Ein 57-jähriger Mountainbike-Fahrer kam am Sonntag auf einem Trail am Rosenstein alleinbeteiligt nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Anschließend stürzte er einen Hang hinab. Der 57-Jährige verletzte sich schwer und musste in ein Klinikum verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd. Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr am Sonntag gegen 15:20 Uhr die Baldungstraße in Richtung Kreisverkehr. Als er den Fahrstreifen von links nach rechts wechselte, übersah er einen 63-jährigen Mazda-Fahrer, der die Baldungstraße in Fahrtrichtung Aalener Straße auf dem Abbiegestreifen nach rechts befuhr. Um eine Kollision zu vermeiden lenkte der 63-Jährige seinen Pkw ruckartig nach rechts und geriet dadurch gegen den rechten Bordstein, wodurch die Felge und der Reifen beschädigt wurden. Beim Verursacher soll es sich um einen schwarzen VW mit HD-Kennzeichen gehandelt haben. Dieser fuhr in Richtung Aalener Straße davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch

Am Sonntagabend wurde festgestellt, dass in ein Wohnhaus im Türlensteg eingebrochen wurde. Der genaue Tatzeitraum kann nicht genannt werden. Zeugen, denen in der letzten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

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