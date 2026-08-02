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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall in Vellberg, Randalierer in Bühlerzell

Aalen (ots)

Vellberg: Von Fahrbahn abgekommen

Am Samstag gegen 11:00 Uhr kam eine 85-Jährige mit ihrem Pkw auf Grund von Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Gartenzaun. Dabei entstand an ihrem Pkw ein erheblicher Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 EUR. Der Schaden am Gartenzaun wird auf ca. 3.000 EUR geschätzt.

Bühlerzell: Randalierer in der Geifertshofer Straße

Gegen 03:30 Uhr wurde am Sonntag der Polizei ein Mann gemeldet, der an einem Pkw beide Kennzeichen weggerissen hat. Es wurde auch noch beobachtet, wie er einen Schachtdeckel herausgehoben hat. Bei Eintreffen der Streife des Polizeirevier Schwäbisch Hall wurde festgestellt, dass mehrere Schachtdeckel herausgehoben worden waren. Zwischen Geifertshofen und Bühlerzell waren zudem einige Leitpfosten herausgerissen und in die Wiese geschleudert worden. Der Verursacher konnte nicht mehr angetroffen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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