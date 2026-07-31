Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Infoveranstaltungen zum Thema E-Scooter im Rems-Murr-Kreis

Aalen (ots)

E-Scooter gehören inzwischen für viele Menschen zum Alltag. Sie sind praktisch für kurze Wege, schnell verfügbar und leicht zu nutzen. Doch wie bei allen Verkehrsmitteln gilt auch hier: Sicherheit und Rücksicht sind besonders wichtig. Wer mit einem E-Scooter unterwegs ist, teilt sich den Verkehrsraum mit anderen - zum Beispiel mit Fußgängerinnen und Fußgängern, Radfahrenden und Autos.

Aus diesem Grund möchten wir die Bürgerinnen und Bürger über die wichtigsten Punkte rund um das sichere Fahren mit dem E-Scooter informieren. Dazu gehören die Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um einen E-Scooter nutzen zu dürfen, sowie Verhaltensweisen, die im Straßenverkehr für mehr Sicherheit sorgen. Außerdem erklären wir, welche Technik in E-Scootern steckt und warum sie für eine sichere Fahrt wichtig ist.

Hierzu bieten wir im Rems-Murr-Kreis sechs Infoveranstaltungen an folgenden Terminen und Orten jeweils von 10 Uhr bis 13 Uhr an:

- 04.08.26 Weinstadt, Strümpfelbacher Str. 6

- 05.08.26 Waiblingen, Postplatz Forum

- 06.08.26 Backnang, Rathaus vor der Stadtinfo mit Simulator E-Scooter

- 11.08.26 Winnenden, Markplatz

- 12.08.26 Schorndorf,Marktplatz

- 13.08.26 Murrhardt, direkt vor dem Rathaus mit Simulator E- Scooter

Ein Blick auf die Unfallstatistik zeigt, wo besondere Risiken liegen und warum Aufmerksamkeit so wichtig ist. Zusätzlich stellen wir die rechtlichen Grundlagen vor, damit klar ist, welche Regeln gelten. Auch das Thema Tuning wird behandelt - denn Veränderungen am E-Scooter können gefährlich sein.

Zusätzlich widmen wir uns dem Thema Kinder-E-Scooter und Elektromobilität und erläutern, welche Besonderheiten und Regeln hierbei zu beachten sind. Unser Ziel ist es, die wichtigsten Informationen einfach und verständlich zusammenzufassen, damit alle Bürgerinnen und Bürger sicher mit dem E-Scooter unterwegs sein können.

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