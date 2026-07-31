POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr
Aalen (ots)
Sulzbach-Laufen: Unfall im Begegnungsverkehr
Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die K2635 von Nestelberg kommend in Fahrtrichtung Sulzbach-Laufen. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihm eine 25-jährige Dodge-Fahrerin entgegen, wonach die Fahrzeuge mit ihren linken Außenspiegeln kollidierten. Verletzt wurde keiner. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.
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