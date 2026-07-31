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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Sulzbach-Laufen: Unfall im Begegnungsverkehr

Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 18-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer die K2635 von Nestelberg kommend in Fahrtrichtung Sulzbach-Laufen. Im Bereich einer Rechtskurve kam ihm eine 25-jährige Dodge-Fahrerin entgegen, wonach die Fahrzeuge mit ihren linken Außenspiegeln kollidierten. Verletzt wurde keiner. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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