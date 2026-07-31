POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots) - Fellbach: Klein-Lkw durchbricht Hecke Am Mittwoch musste ein Anwohner in der Johannestraße gegen 23:30 Uhr feststellen, dass ein 51 Jahre alter Fahrer eines Klein-LKW seine Hecke durchbrochen und sich nun festgefahren hatte. Der Fahrer des LKW hatte sich zuvor an einer Engstelle verkeilt und darauf die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Nachdem der ...

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