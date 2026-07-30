Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Kripo sucht Zeugen - Vollendeter Schockanruf - Brennender LKW - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Kripo sucht Zeugen

Am Donnerstag, 23.07.26 gegen 9 Uhr, betrat eine Patientin zusammen mit einem Begleiter die Praxisräume in einem Gebäude in der Wilhelmstraße. Nach kurzer Zeit wurde der Praxisinhaber von dem Begleiter gewaltsam überwältigt und zu Boden gebracht. In der Folge wurde die Praxis von zwei weiteren Personen betreten und durchsucht. Hierbei wurden auch verschlossene Türen aufgehebelt. Letztendlich entwendeten die Eindringlinge einen mittleren vierstelligen Geldbetrag und verließen daraufhin die Praxisräumlichkeiten. Der Praxisinhaber wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Die weibliche Person war etwa 20 Jahre alt und hatte dunkle, längere Haare. Sie hatte eine korpulente Figur und war mit einem dunklen (dunkelgrünen) Trainingsanzug bekleidet. Ihr Begleiter war etwa 20-25 Jahre alt und hatte schwarze, kurze Haare. Er hatte einen hellgrauen Kapuzenhoodie und eine Trainingshose an. Gemäß dem Zeugen sprachen beide Personen in einer osteuropäischen Sprache.

Das Kriminalkommissariat Aalen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden. Insbesondere werden auch Zeugen gesucht, die in letzter Zeit im Bereich der Wilhelmstraße Personen wahrgenommen haben, die teilweise auch an Haustüren geklingelt haben. Hierzu bittet die Kriminalpolizei auch um die Überprüfung eventuell vorhandener Videoaufzeichnungen aus Überwachungskameras.

Schwäbisch Gmünd: Brennender LKW

Am Donnerstag gegen 10 Uhr befuhr ein ??-jähriger LKW-Lenker die B29 von Schwäbisch Gmünd in Richtung Aalen. Auf Höhe der Ortschaft Zimmern bemerkte der LKW-Fahrer Rauch an seinem LKW und fuhr deswegen auf eine Parkbucht. Anschließend begann der LKW, der Bauschutt geladen hatte, zu brennen. Das Feuer konnte durch die eintreffende Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden an dem LKW, der aufgrund eines technischen Defektes in Brand geriet, wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die B29 war für die Löscharbeiten bis 11 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

Ellwangen / Rattstadt: Motorradfahrerin lebensgefährlich verletzt

Am Donnerstagmorgen um kurz vor 6 Uhr befuhr eine 27-jährige Motorradfahrerin die Landstraße 2220 von Eigenzell in Richtung Rattstadt. Auf Höhe eines querenden Feldweges musste ein vor ihr fahrender 30-jähriger Audi-Lenker sein Fahrzeug wegen eines kreuzenden Tieres sein Fahrzeug stark abbremsen. Die nachfolgende Honda-Lenkerin erschrak und bremste daraufhin ebenfalls stark ab, so dass sie nach vorne über das Motorrad abgeworfen wurde und auf die Fahrbahn prallte. Hierbei zog sie sich lebensgefährliche Verletzungen zu.

Ellwangen: Unfall beim überholen

Am Donnerstag um 6 Uhr befuhr eine 60-jährige PKW-Lenkerin die Landstraße 2220 und wollte einen vorausfahrenden Traktor mit angehängtem Wasserfass überholen. Nachdem sie ausgeschert war, stellte sie fest, dass direkt davor ein weiterer Traktor mit Anhänger fuhr und brach daraufhin den Überholvorgang ab, da auch ein PKW entgegenkam. Beim Einscheren unterschätzte sie ihre Geschwindigkeit und fuhr auf den Anhänger auf. Bei dem Unfall wurde die 60-Jährige schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Lauchheim: Vollendeter Schockanruf mit hohem Schaden

Am 28.07.2026 erhielt ein Senior gegen 13:00 Uhr von einer angeblichen Klinikmitarbeiterin einen Schockanruf. Am Telefon wurde ihm mitgeteilt, dass seine Tochter an Krebs erkrankt sei und dringend ein hochpreisiges Medikament aus der Schweiz benötigen würde. Die Telefonbetrüger vereinbarten im Verlauf des Gesprächs die persönliche Abholung der vermeintlichen Zahlung für das lebenswichtige Medikament. Gegen 15:00 Uhr übergab der Senior, im Glauben das Leben seiner Tochter zu retten, in Lauchheim eine größere Anzahl an Goldmünzen an einen Abholer. Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wir empfehlen bei Schockanrufen:

Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren.

Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer.

Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor.

Vereinbaren Sie innerhalb der Familie oder mit weiteren Angehörigen und Freunden ein Kennwort zur Identifizierung am Telefon.

Ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, indem Sie Ihren Vornamen kürzen oder streichen lassen. Ggf. löschen Sie Ihren gesamten Eintrag. Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten.

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