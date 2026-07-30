Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung - Unfallfluchten - Mutter und Kind geohrfeigt - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Ein 18-jähriger Ford-Lenker fuhr am Mittwochabend gegen 20:00 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Aalener Straße in die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Beim dortigen Fußgängerüberweg gefährdete er mehrere Personen, die zu diesem Zeitpunkt die Straße überquerten. Nur durch ihr aktives Handeln, konnte ein Unfall vermieden werden. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die ebenfalls durch die Fahrweise des 18-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten sich beim Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 zu melden.

Ellwangen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 18:30 Uhr und 19:50 Uhr einen Skoda, der in der Aalener Straße auf dem Parkplatz nach der Hochbrückenunterführung abgestellt war. Beim Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen weißen Pkw gehandelt haben. Hinweise auf den flüchtigen Pkw-Fahrer nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Schwäbisch Gmünd Unfallflucht

Am Mittwoch zwischen 06:30 Uhr und 19:45 Uhr wurde ein VW, der am rechten Fahrbahnrand der Schwerzerallee abgestellt war, im Bereich der vorderen linken Tür beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Ein 22-jähriger BMW-Lenker befuhr am frühen Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr die B29 aus Schorndorf kommend in Fahrtrichtung Schwäbisch Gmünd. Auf der Abfahrt unmittelbar vor dem Einhorntunnel kam er auf dem Verzögerungsstreifen alleinbeteiligt aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und prallte zunächst rechts gegen eine Betonschutzmauer. Von dort wurde das Fahrzeug abgewiesen, rutschte quer über die Fahrbahn und prallte anschließend nach links gegen die linke Betonschutzmauer, bevor er nach ca. 150 Metern zum Stehen kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall verletzt, sein 25-jähriger Mitfahrer blieb unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Mutter und Kind geohrfeigt

Am Mittwoch gegen 21:00 Uhr ohrfeigte ein bislang unbekannter Mann ein 5-jähriges Kind beim Sandspielplatz vor einer Außengaststätte auf dem Marktplatz, da es wohl zu laut gewesen sei. Als die 27-jährige Mutter des Kindes dazwischen ging, wurde sie von dem Unbekannten ebenfalls geohrfeigt. Anschließend soll es zu einem Tumult zwischen mehreren Personen gekommen sein. Der Unbekannte entfernte sich hiernach von der Örtlichkeit. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

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