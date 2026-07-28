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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Straßenverkehrsgefährdung - Unfallflucht - Einbruch - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Hüttlingen: Sachbeschädigung

Im Zeitraum von Freitag bis Montag beschädigte ein Unbekannter an einer Halle sowie an einer Schule in der Sulzdorfer Straße zwei Fensterscheiben. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 entgegen.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Einbruch In Hochregallager

Am Sonntag verschafften sich Einbrecher zwischen 2 Uhr und 4 Uhr Zutritt zu einem Hochregallager einer Firma in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße. Aus dem Lager entwendete sie anschließend mehrere medizinischen Geräte. Der Wert des Diebesguts liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 60.000 Euro.

Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Einbruch nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961/9300 entgegen.

Ellwangen/Neunheim/Neunstadt: Fahrzeug zerkratzt

Am Montag wurde zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr die rechte Fahrzeugseite an einem, in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße geparkten, VW durch einen Unbekannten zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefonnummer 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW, der am Montag zwischen 8 Uhr und 17:15 Uhr auf einem Kundenparkplatz im Taubentalareal geparkt war, wurde in dieser Zeit von einem anderen Verkehrsteilnehmer beim Aus- oder Einparken beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf die Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Bopfingen: Straßenverkehrsgefährdung

Am Montag gegen 23:10 Uhr wurde dem Polizeipräsidium Aalen mitgeteilt, dass in der Mühlstraße in Utzmemmingen ein Traktor mit angehängter Ballenpresse wild umherfahre. Es wurde bei dem Anruf bereits mitgeteilt, dass der Fahrer offensichtlich alkoholisiert sei und bereits einen Unfall verursacht habe. Im weiteren Verlauf fuhr der Traktor nach Trochtelfingen und weiter über Feldwege auf die B29 in Richtung Bopfingen. Durch eine herbeieilende Streife des Polizeireviers Aalen konnte der Traktor gegen 23:30 Uhr auf der B29 festgestellt werden. Im Einmündungsbereich zur Bergstraße wurde der Streifenwagen mit eingeschalteten Sondersignalen abgestellt. Durch den Traktorfahrer wurden die Anhaltesignale jedoch ignoriert und er fuhr weiter die Bergstraße in Richtung Schlossberg. Im weiteren Verlauf prallte der Traktor gegen die Bordsteinkante, so dass der vordere rechte Reifen erheblich beschädigt wurde und der Traktor zum Stehen kam. Der 17-jährige Traktorfahrer verließ anschließend selbstständig die Fahrerkabine des Traktors und ließ sich widerstandlos festnehmen. Bei einer anschließend durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnte ein Wert von über 1,6 Promille festgestellt werden. Zudem stellte sich heraus, dass der junge Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Der Verkehrsdienst Kirchberg bittet Zeugen bzw. Verkehrsteilnehmer die gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 07904 94260 zu melden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der 17-Jährige mit seinem Traktor von Edersheim über die Thalmühlstraße und die Hauptstraße auf die B466 nach Utzmemmingen. Von dort fuhr er über die Mühlstraße über die K3316 und die Ringlesmühle nach Trochtelfingen. Im weiteren Verlauf am Freibad vorbei auf die B29 in die Bergstraße.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

 
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