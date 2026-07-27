Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Einbruch - Exhibitionist - Unfallflucht - Unfälle - Sachbeschädigung - Brand - Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Unfall bei Überholvorgang

Am Samstag scherte ein 82-jähriger VW-Fahrer gegen 16:30 Uhr auf der Lettenbergstraße zum Überholen eines vor ihm fahrenden PKW aus. Hierbei übersah er, dass ein hinter ihm fahrender 31-jähriger Audi-Fahrer ebenfalls bereits zum Überholen ausgeschert hatte. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 7000 Euro.

Aalen/Wasseralfingen: Sachbeschädigung

Unbekannte entzündeten zwischen Donnerstag, 22 Uhr und Freitag, 19 Uhr, ein Lagerfeuer auf einem Terrassentisch eines Vereinsheimes Am Schönbach. Im weiteren Verlauf warfen sie einen Plastikstuhl in die Flammen, welcher nahezu vollständig verbrannte. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Unterkochen: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 20 Uhr und Samstag, 9:25 Uhr, streifte ein bislang unbekannter PKW-Fahrer in der Sauerbruchstraße einen dort geparkten VW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Westhausen/Amselhof: Baum in Brand gesetzt

Ein Unbekannter setzte am Sonntag, gegen 20:30 Uhr, im Amselhof vermutlich einen Baum in Brand. Infolgedessen breitete sich das Feuer auf eine angrenzende Waldfläche aus. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, bevor es zu einem größeren Waldbrand kam. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen/Oberkochen: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Ein 49-jähriger Mann befuhr am Samstag, gegen 21 Uhr, mit seinem PKW die B29. Zwischen der Auf- und Abfahrt Oberkochen Süd und Oberkochen Nord verlor er zunächst seinen rechten Vorderreifen und fuhr anschließend in einen dortigen Grünstreifen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Fahrer durch einen firmeneigenen Sicherheitsdienst festgehalten. Bereits bei der durchgeführten Kontrolle nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr. Zudem zeigte der Fahrer typische alkoholbedingte Ausfallerscheinungen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,9 Promille. Daraufhin wurde er zu einer Blutentnahme in eine Klinik verbracht. Im Anschluss wurde durch eine Richterin der Schutzgewahrsam angeordnet. Bei der Verbringung in die Gewahrsamszelle auf dem Polizeirevier leistete der 49-Jährige erheblichen Widerstand und beleidigte die eigesetzten Beamten massiv. Unter großem Kraftaufwand, durch mehrere Polizeibeamte, konnte er schließlich in die Gewahrsamszelle verbracht werden.

Schwäbisch Gmünd: Schwer verletzter Radfahrer

Am Sonntag gegen 10:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Fahrradfahrer einen Waldweg im Bereich die Filstalstraße, parallel zum Glasenbach. In einer Kurve kam er aus unbekannten Gründen zu Fall und verletzte sich hierbei schwer. Der Radler musste durch die Bergwacht geborgen werden und kam anschließend ins Krankenhaus.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Rollerfahrer

Ein 16-Jähriger befuhr am Sonntag um kurz vor 14 Uhr die Lange Gasse von Lindach in Richtung Herlikofen. Aufgrund einer Bodenwelle kam der junge Fahrer mit seinem Roller nach links von der Fahrbahn ab und stürzte in die dortige Böschung. Hierbei wurde der Jugendliche verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden.

Lorch: PKW zerkratzt

Ein Opel, der zwischen Samstagabend, 19 Uhr und Sonntagmorgen, 8 Uhr, in der Hauptstraße geparkt war, wurde in dieser Zeit zerkratzt. Hinweise auf den oder die Vandalen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Lorch-Weitmars: Einbruch

Zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr und Sonntagnachmittag, 14:45 Uhr, drang ein bislang unbekannter Dieb über die Gebäuderückseite in den Kindergarten in der Straße Schulberg ein. Im Gebäude wurde eine Tür zu einem Büroraum aufgehebelt und im Büro sämtliche Schubladen durchwühlt. Letztendlich wurde Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Gschwend: Motorradfahrer übersehen

Am Donnerstag gegen 17.50 Uhr bog ein 18-jähriger Lenker eines Audi von der Eschacher Straße in die Hönigstraße ab. Hierbei übersah er einen 69-jährigen Motorradfahrer, so dass es im Einmündungsbereich zum Unfall kam. Hierbei wurde der Motorradfahrer schwer verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8500 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Garagentür aufgebrochen

An einem Gebäude in der Straße Am Stadtgarten wurde zwischen Freitagabend, 19 Uhr und Samstagnachmittag, 15 Uhr, eine Tür zur Garage aufgebrochen. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 700 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: PKW-Anhänger entwendet

Zwischen Freitagabend, 22:30 Uhr und Samstagmorgen, 7 Uhr, wurde in der Lauterstraße ein PKW-Anhänger entwendet, welcher dort auf der Straße abgestellt war. An dem Anhänger befanden sich zum Zeitpunkt des Diebstahls keine Kennzeichen. Hinweise auf den Diebstahl oder den verbleib des Anhängers nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand

Am Freitag gegen 19 Uhr wurde die Polizei nach Bettringen in die Straße In der Vorstadt gerufen, nachdem dort ein alkoholisierter Mann mehrere Kunden eines Supermarktes angepöbelt hatte. Vor Ort konnte ein betrunkener 61-jähriger Mann angetroffen werden. Nachdem dieser einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkam und zudem mehrfach stürzte, wurde er in Gewahrsam genommen. Beim Transport zum Polizeirevier beleidigte er die eingesetzten Beamten und versuchte mit dem Fuß nach einem Polizeibeamten zu treten.

Böbingen: Exhibitionist

Am Freitag gegen 12.10 Uhr fiel einer Kundin eines Discounters in der Rosensteinstraße ein Mann auf, der mit heruntergelassener Hose durch den Markt lief. Beim erkennen der Kundin manipulierte der Mann an seinem Geschlechtsteil. Daraufhin flüchtete der Mann aus dem Markt. Der Unbekannte war etwa 35-40 Jahre alt und 170cm groß. Er hatte eine schlanke Statur und hatte eine Tätowierung im Brust- und im Bauchbereich (Schriftzug und Motiv). Bekleidet war er mit einer hellen Jeanshose und einem weißen T-Shirt, welches er allerdings ausgezogen hatte und in der Hand trug. Nach Einschätzung der Zeugin handelte es sich um einen Osteuropäer, möglicherweise russischer Herkunft. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen die ebenfalls geschädigt wurden oder Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Rainau: Aufgefahren

Am Freitag um kurz vor 15 Uhr befuhr ein 77-jähriger Lenker eines Renault die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Westhausen und Ellwangen bemerkte er zu spät, dass der vor ihm fahrende 32-jährige Ford-Lenker sein Fahrzeug abbremsen musste und fuhr auf. Hierbei wurde der 77-Jährige leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

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