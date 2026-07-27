Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Widerstand und Flächenbrand

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Verkehrsunfall

Am Samstagvormittag gegen 09:45 Uhr wollte ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer an der Anschlussstelle Wolpertshausen auf die A6 in Richtung Heilbronn auffahren. Aufgrund einer Baustelle war zu diesem Zeitpunkt eine Stoppstelle an der Anschlussstelle eingerichtet. Hier übersah er einen vorfahrtsberechtigten 67-jährigen Wohnmobilfahrer, welcher bereits auf der A6 unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro entstand.

Braunsbach: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 21-jähriger VW-Fahrer war am frühen Montagmorgen gegen 02:20 Uhr auf der A6 in Richtung Nürnberg unterwegs. Aufgrund eines Rehs kam der 21-Jährige nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Hierbei wurde er leicht verletzt und kam mit seinem Fahrzeug anschließend auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern.

Schwäbisch Hall: Widerstand nach Körperverletzung

Am Freitagabend gegen 23 Uhr schlug ein deutlich alkoholisierter Mann auf dem Festgelände an den Kocherwiesen ohne Grund zunächst einem 15-jährigen Jugendlichen ins Gesicht. Anschließend entfernte er sich und schlug wenig später einem weiteren 14-jährigen Jugendlichen ebenfalls ohne Grund mehrfach ins Gesicht. Die Vorfälle konnten durch Zeugen beobachtet werden, welche die Security auf den 35-jährigen Mann aufmerksam machten. Der 35-Jährige wurde wenig später durch die Polizei kontrolliert. Hier zeigte er sich weiterhin aggressiv und leistete Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen. Der Mann wurde aufs Polizeirevier verbracht und ihm wurde ein Platzverweis für das Festgelände ausgesprochen.

Ilshofen: Flächenbrand

Am Sonntag gegen 17:25 Uhr brannte es aus unbekannter Ursache auf einem Feld bei Dünnsbach. Das Feuer hatte sich auf eine Fläche von etwa 10m mal 40m ausgebreitet und wurde von der Feuerwehr, die mit 2 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

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