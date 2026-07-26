Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall, Einbruch, Widerstand

Aalen (ots)

Fellbach: Alkoholisiert Unfall verursacht

Am Samstagabend gegen 21:15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger den Gotthilf-Volzer-Weg mit seinem PKW Renault und bog mit hoher Geschwindigkeit nach rechts in die Kappelbergstraße ein. Anschließend geriet er wegen überhöhter Geschwindigkeit zu weit nach links und prallte zunächst gegen eine Weinbergmauer. Das Auto wurde abgewiesen und erfasste eine 26-jährige Fußgängerin, bevor es noch einen entgegenkommenden PKW Daimler, der von einem 19-Jährigen gelenkt wurde, streifte. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 18-jährige Unfallverursacher, sein 18-jähriger Beifahrer und die 18-jährige Fußgängerin jeweils leicht verletzt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 12.000 Euro. Da der Unfallverursacher unter Alkoholeinwirkung stand, musste bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt werden.

Backnang: Versuchter Einbruch in Tankstelle

Am Sonntag (26.07.2026) zwischen 02:20 Uhr und 03:10 Uhr versuchte ein Unbekannter in die AGIP - Tankstelle in der Sulzbacher Straße einzubrechen. Hierzu schlug er zunächst einen angebrachten Bewegungsmelder und eine Lampe ab und flexte anschließend ein Loch in die Rückwand der Tankstelle. Dem Täter gelang es dennoch nicht, in die Tankstelle einzudringen, weshalb er von der weiteren Tatbegehung abließ und sich entfernte. Die Höhe des angerichteten Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Mann verletzt drei Polizeibeamte

Am Sonntag (26.07.2026) gegen 04:00 Uhr befand sich ein 41-Jähriger auf einer Gartenparty zwischen Fellbach und Kernen - Rommelshausen. Er war erheblich alkoholisiert und suchte mit allen Anwesenden Streit, weshalb er aufgefordert worden war, die Party zu verlassen. Da dies keine Wirkung zeigte, wurde die Polizei verständigt und da der 41-Jährige auch sämtlichen Anweisungen der Polizei keine Folge leistete, musste er in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Hierbei leistete der Mann erheblichen Widerstand, schlug um sich und spuckte nach den Einsatzkräften wodurch drei Polizeibeamte leichte Verletzungen erlitten.

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