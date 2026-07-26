Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Aalen: Zwei Radfahrer zusammengestoßen

Am Samstag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 33-Jähriger die Stiewingstraße, etwa auf Höhe vom Schloß Wasseralfingen, mit seinem Fahrrad. Er wollte von der Fahrbahn auf den Gehweg auffahren und stürzte am Bordstein. Er kollidierte dadurch mit einer 32-jährigen Radfahrerin, die bereits auf dem Gehweg in gleicher Richtung unterwegs war. Durch den Sturz erlitt die 32-Jährige schwere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der 33-jährige Radfahrer wurde leicht verletzt.

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