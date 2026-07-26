Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Flächenbrände

Aalen (ots)

Gem. Gerabronn - Morstein: Feld abgebrannt

Am Samstag gegen 15:20 Uhr brannte es aus unbekannter Ursache auf einem abgeernteten Getreidefeld bei Morstein. Das Feuer hatte sich auf eine Fläche von etwa 50 m mal 350 m ausgebreitet und wurde von der Feuerwehr, die mit 8 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht.

Gem. Vellberg: Wiese abgebrannt

Am Samstag gegen 17:20 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Flächenbrand im Bereich von Vellberg - Talheim alarmiert. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Wiesengelände auf einer Fläche von etwa 30 m mal 5 m brannte. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften ausgerückt und hatte das Feuer schnell abgelöscht. Die Brandursache konnte nicht ermittelt werden.

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