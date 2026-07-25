Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.07.2026

Aalen (ots)

Unterschneidheim: Brand von Mähdrescher

Am Freitagabend gegen 16:51 Uhr geriet ein Mähdrescher auf einem Feld bei Zipplingen aufgrund technischer Ursache in Brand. Dabei brannte auch das Feld auf einer Fläche von ca. 300 qm. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz. Der Sachschaden beträgt 100.000 Euro.

Aalen: Brand von Holzstapel

Am Freitag gegen 23:55 Uhr geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an einer Wärmepumpe ein Holzstapel in Brand. Der Holzstapel war an der Rückseite einer Garage gelagert. Der Brand konnte durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden. Durch das Feuer wurde die Wärmepumpe zerstört. Am Gebäude selbst entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Aalen war mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften vor Ort. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 65.000 Euro.

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