Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.07.2026

Aalen (ots)

Plüderhausen: Verkehrsunfall

Am frühen Samstagmorgen gegen 01:00 Uhr befuhr ein 21 -jähriger Renault-Fahrer die Schurrwaldstraße in Richtung Lerchenstraße. An der Kreuzung zur Hohenzollernstraße wollte er nach links in diese einbiegen. Der dahinterfahrende Lenker eines VW-Polo setzte zeitgleich zum Überholen an und passierte hierzu linksseitig die dortige Verkehrsinsel. Anschließend kollidierte er mit dem abbiegenden PKW, welcher gegen ein Verkehrsschild abgewiesen wurde. Der Fahrer des Renault wurde leicht verletzt. Bei dem 21 -jährigen VW-Fahrer wurde eine alkoholische Beeinflussung festgestellt und musste mit zur Blutentnahme. Im Anschluss musste er seinen Führerschein abgeben. Sachschaden: 7.500 Euro.

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