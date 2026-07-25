Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen vom 25.07.2026

Aalen (ots)

Welzheim: Wohnhausbrand

Am Freitagabend gegen 22:10 Uhr brach aus noch nicht geklärter Ursache ein Brand auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Straße "Hohe Tanne" aus. Das Feuer griff auf das gesamte Gebäude über. Zwei Bewohner konnten sich eigenständig aus dem Gebäude retten. Eine 86 -jährige Bewohnerin musste durch die Feuerwehr aus dem brennenden Haus gerettet werden. Sie wurde durch Rauchgas schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Bewohner und zwei Ersthelfer wurden durch Rauchgas leicht verletzt. Ein Feuerwehrmann wurde ebenfalls durch Rauchgas leicht verletzt. Das Einfamilienhaus brannte vollständig aus und ist nicht mehr bewohnbar. Der Sachschaden wird auf 700.000 Euro geschätzt. Die Polizei Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Feuerwehren aus Welzheim, Alfdorf, Kaisersbach, Plüderhausen und Fellbach waren mit 12 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften am Brandort. Der Rettungsdienst war mit 6 Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften vor Ort.

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