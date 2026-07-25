Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen vom 25.07.2027

Aalen (ots)

Satteldorf: Schusswaffengebrauch bei Verkehrskontrolle

Am Freitagabend gegen 19:45 Uhr wurde der Polizei in Bayern ein französischer Kleintransporter gemeldet, welcher in Schlangenlinien auf der A6 bei Nürnberg unterwegs war. Das Fahrzeug wurde anschließend durch eine Polizeistreife festgestellt. Der Fahrzeugführer ignorierte in der Folge alle Anhaltezeichen und setzte seine Fahrt ohne Reaktion über die A6 in Richtung Heilbronn fort. Durch die bayerische Polizei wurden mittlerweile mehrere Polizeistreifen und ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Kurz nach der Landesgrenze bei Satteldorf wurde der Kleintransporter durch mehrere Streifen der Bayerischen Polizei und des Polizeipräsidiums Aalen gestoppt. Dabei legte der 21 -jährige Fahrzeugführer den Rückwärtsgang ein und kollidierte zunächst mit einem hinter ihm stehenden Streifenwagen. Anschließend beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr auf zwei auf der Fahrbahn stehende Polizeibeamte zu. Durch einen Polizeibeamten wurden Schüsse auf den Frontbereich des flüchtenden Transporters abgegeben. Der Fahrer wurde hierbei nicht verletzt. Nach 75 Metern stoppte der Fahrer eigenständig die Fahrt und konnte festgenommen werden. Hiergegen leistete er Widerstand. Der 21 -jährige französische Staatsangehörige wurde aufgrund einer akuten Psychose in ein Krankenhaus gebracht. Während des Zugriffs wurden zwei bayr. Dienstfahrzeuge beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Aalen hat die Ermittlungen aufgenommen.

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