Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen: Kernen-Stetten: Festnahme nach sexuellem Missbrauch

Aalen (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 8:45 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass es gegen 8:00 Uhr im Schlosspark in der Klosterstraße in Kernen-Stetten zu einem sexuellen Missbrauch zum Nachteil eines 6-jährigen Kindes gekommen sei.

Die ersten Ermittlungen ergaben, dass der 6-jährige Junge auf dem Weg in den Kindergarten von einem zunächst unbekannten Mann sexuell belästigt worden sein soll. Bereits am Donnerstagmittag, gegen 14.30 Uhr, konnte nach sofort durchgeführten, umfangreichen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Waiblingen ein mutmaßlicher Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der 17-jährige deutsche Staatsangehörige am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, welcher den beantragten Haftbefehl in Vollzug setzte, so dass der Tatverdächtige im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden konnte.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Aalen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell