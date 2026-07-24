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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Forellen und Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Ellwangen /Röhlingen: Forellen entwendet

Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 13 Uhr und Donnerstag, 17 Uhr Zugang zu einer Holzhütte im Gewann Mittelbach. Hieraus entwendete der Einbrecher unter anderem einen Kescher mit welchem er anschließend etwa 100 Forellen aus einem angrenzenden Weiher entnahm. Er verursachte somit ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Adelmannsfelden: Versuchter Einbruch

Ein Einbrecher versuchte zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr in ein Gebäude in der Falkenstraße einzudringen. Der Versuch misslang, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580-107
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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