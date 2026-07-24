POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Forellen und Einbruchsversuch
Aalen (ots)
Ellwangen /Röhlingen: Forellen entwendet
Ein Unbekannter verschaffte sich zwischen Mittwoch, 13 Uhr und Donnerstag, 17 Uhr Zugang zu einer Holzhütte im Gewann Mittelbach. Hieraus entwendete der Einbrecher unter anderem einen Kescher mit welchem er anschließend etwa 100 Forellen aus einem angrenzenden Weiher entnahm. Er verursachte somit ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.
Adelmannsfelden: Versuchter Einbruch
Ein Einbrecher versuchte zwischen Montag, 22 Uhr und Dienstag, 10 Uhr in ein Gebäude in der Falkenstraße einzudringen. Der Versuch misslang, es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.
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