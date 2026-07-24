Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten

Aalen (ots)

Backnang: Unfall - E-Scooter-Fahrer schwer verletzt

Am Donnerstagabend kam es gegen 19:15 Uhr zu einem Unfall in der Gartentstraße. Ein 13-jähriger Fahrer eines E-Scooters überquerte die Straße und übersah dabei den von links kommenden Mercedes eines 54-jährigen Fahrers. Der 13-Jährige wurde beim Unfall schwer verletzt und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Backnang: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Am Donnerstag, gegen 08:25 Uhr übersah ein 55-jähriger LKW-Fahrer an der Krähenbachkreuzung (B14) den vor ihm haltenden BMW eines 41-jährigen Fahrers und fuhr auf das Auto auf. Der BMW-Fahrer und seine zwei Mitfahrenden im Alter von 76 und 78 Jahren wurden beim Unfall leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 40.000 Euro.

Fellbach: Unfall auf B14

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:05 Uhr befuhr ein 62-jähriger Fahrer eines Ford Transit die Bundesstraße B14 in Fahrtrichtung Waiblingen. Zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Benzstraße und dem Kappelbergtunnel geriet der Ford-Fahrer aus Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug vom rechten Fahrstreifen teilweise auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem dort vor ihm fahrenden VW eines 63-jährigen Fahrzeuglenkers. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 7.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Auffahrunfall

Am Donnerstag, gegen 16:10 Uhr übersah ein 86-jähriger Renault-Fahrer an einem Fußgängerüberweg in der Eisenbahnstraße einen vor ihm haltenden Ford einer 44-jährigen Fahrerin. Es kam zum Auffahrunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Fellbach: Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Am Donnerstag, gegen 23:30 Uhr bog eine landwirtschaftliche Zugmaschine von einem Feldweg nach links auf die Remstalstraße ein. Der 16-jährige Traktor-Fahrer übersah dabei den dort fahrenden 37-jährigen Motorradfahrer, welcher noch versuchte der Zugmaschine auszuweichen. Es kam trotz Ausweichmanöver zur Kollision, bei der der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung kam der 37-Jährige ins Krankenhaus. Es entstand ein Gesamtschaden von über 4.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Am Donnerstag, zwischen 15:15 Uhr und 19:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Waiblinger Straße geparkten Smart und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der unbekannte Unfallverursacher hinterließ einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Schorndorf: Unfallflucht - Zeugenhinweise erbeten

Am Donnerstag, im Zeitraum zwischen 15:50 und 15:55 Uhr beschädigter ein unbekannter Autofahrer in der Stuttgarter Straße einen geparkten BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Unfall ereignete sich beim Ein- oder Ausparken auf einem Parkplatz eines Geschäfts für Haustierbedarf. Das Polizeirevier Schorndorf führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Waiblingen: Verkehrsunfall - Pkw vs. Pedelec

Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr wollte ein 35-jähriger Ford-Fahrer von der Devizesstraße nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine auf dem markierten Radschutzstreifen fahrende 83-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision, wodurch die Pedelec-Fahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie trug zum Unfallzeitpunkt einen Fahrradhelm. Der Sachschaden liegt bei etwa. 2.000,00 Euro.

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