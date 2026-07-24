Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Mainhardt: Einbruch in Tankstelle

Am Freitag gegen 01:50 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Heilbronner Straße. Aus dem Verkaufsraum wurden zahlreiche Zigarettenpackungen und Zigarettenstangen entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von E-Scooter

Am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr wurde der E-Scooter eines 14-Jährigen in der Tüngentaler Straße entwendet. Es handelt sich um einen Scooter der Marke Segway mit dem Versicherungskennzeichen 779 GVX. Die Höhe des Diebesguts beträgt ca. 900 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Ilsofen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Ford-Fahrer die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zu Beginn eines Baustellenbereichs bei der Anschlusstelle Kirchberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam hinter dem Wildschutzzaun zum Stillstand. Der 66-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Der Sachschaden liegt bei ca. 9.000 Euro.

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