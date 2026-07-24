PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Diebstahl und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Mainhardt: Einbruch in Tankstelle

Am Freitag gegen 01:50 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einer Tankstelle in der Heilbronner Straße. Aus dem Verkaufsraum wurden zahlreiche Zigarettenpackungen und Zigarettenstangen entwendet. Der Wert des Diebesguts wird auf rund 18.000 Euro geschätzt. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Hinweise zur Tat oder den Tätern nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Schwäbisch Hall: Diebstahl von E-Scooter

Am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 15:20 Uhr wurde der E-Scooter eines 14-Jährigen in der Tüngentaler Straße entwendet. Es handelt sich um einen Scooter der Marke Segway mit dem Versicherungskennzeichen 779 GVX. Die Höhe des Diebesguts beträgt ca. 900 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Ilsofen: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 66-jähriger Ford-Fahrer die A6 in Fahrtrichtung Nürnberg. Zu Beginn eines Baustellenbereichs bei der Anschlusstelle Kirchberg kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam hinter dem Wildschutzzaun zum Stillstand. Der 66-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten Alkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp unter einem Promille. Der Sachschaden liegt bei ca. 9.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 23.07.2026 – 14:28

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallfluchten

    Aalen (ots) - Weinstadt: Unfallflucht Zwischen Montagabend, 18 Uhr und Dienstagabend, 18 Uhr, wurde in der Hintere Straße ein Gartenzaun beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen. Berglen: Entgegenkommendes Fahrzeug gestreift Am Donnerstag gegen 7:20 Uhr kam ...

    mehr
  • 23.07.2026 – 13:15

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann randaliert in Imbiss und Kraftstoffdiebstahl

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Mann randaliert in Imbiss Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kam es in einem Imbiss in der Salinenstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 29-jähriger Mann dort randalierte und Mitarbeitende angriff sowie schlug. Beim Abwehren des Angriffs wurde der Mann leicht verletzt, woraufhin ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Gegen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren