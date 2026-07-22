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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, Sachbeschädigung, Gartenhütte durchwühlt

Aalen (ots)

Backnang: Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter haben am Montag, zwischen 08 Uhr und 13 Uhr im Parkhaus im Adenauerplatz einen Renault beschädigt. Sie zerkratzten die Beifahrertür des geparkten Autos und verursachten einen Sachschaden von etwa 1500 Euro. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter der Rufnummer 07191 9090.

Waiblingen: Fahrradfahrer kontrolliert

Am Mittwoch, gegen 02:05 Uhr fiel einer Streife ein 51-jähriger Fahrradfahrer durch seine unsichere Fahrweise in der Stuttgarter Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle seiner Verkehrstüchtigkeit ergaben sich Verdachtsmomente auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Vortest verstärkte den Verdacht, dass der 51-Jährige unter dem Einfluss von THC und Amphetamin stand und in diesem Zustand am Straßenverkehr teilnahm. Der Radfahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm drohen nun weitere Strafanzeigen.

Fellbach: Unfall - Radfahrerin leicht verletzt

Am Dienstag, gegen 18:10 Uhr kam es in der Esslinger Straße zu einem Unfall, bei dem eine 55- jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW Multivans wollte von der Fahrbahn nach rechts auf eine Parkfläche abbiegen und übersah dabei die, von hinten kommende Radfahrerin. Diese befuhr den Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung. Beim Unfall wurde die Fahrradfahrerin leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Es entstand zudem Sachschaden von mehreren Hundert Euro.

Winnenden: Auffahrunfall

Ein 69-jähriger Renault-Fahrer übersah am Dienstag, gegen 19:30 Uhr in der Schorndorfer Straße, den vor ihm verkehrsbedingt haltenden BMW eines 36-jährigen Fahrers. Beim Auffahrunfall entstand ein Sachschaden am BMW von etwa 6.000 Euro. Der Renault wurde in Höhe von etwa 2.000 Euro beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Waiblingen: Gartenhaus durchwühlt

Am Dienstagabend wurde der Polizei gegen 19:40 Uhr gemeldet, dass unbekannte Täter eine Hütte auf einem Gartengrundstück am Buocher Weg (Verlängerung der Straße Holzweg) durchwühlt und etliche Gegenstände daraus, wie etwa Campingstühle und Küchenutensilien auf dem Grundstück und den angrenzenden Feldweg verteilt hätten. Ob etwas entwendet wurde und ob ein Schaden entstanden ist, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Zur Tat bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 9500 beim Polizeirevier Waiblingen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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