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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall und Diebstahl

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfall unter Alkoholeinfluss

Am Dienstag gegen 11:52 Uhr befuhr eine 40-jähriger Opel-Fahrerin die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Bahnhofstraße. An einer Ampelanlage übersah sie den 43-jährigen Fahrer eines Hyundais der aufgrund der Verkehrslage abbremste. Dieser wurde durch den Aufprall auf den Toyota einer 38-Jährigen und den Mercedes-Benz eines 77-Jährigen aufgeschoben, die verkehrsbedingt an der Ampel standen. Die eingesetzten Beamten konnten anschließend eine Alkoholisierung von über einem Promille bei der 40-Jährigen feststellen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 12.000 Euro.

Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Wohnhaus

Am Samstag kam es zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr in der Straße "In der Waschwiese" zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Die bislang unbekannten Täter entwendeten mehrere gelagerte Farbeimer, einen Esstisch mit sechs Stühlen sowie mehrere Quadratmeter Vinylboden inklusive Trittschalldämmung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Diebesgut über ein Fenster nach außen gereicht und anschließend verladen. Der entstandene Sach- und Diebstahlschaden wird derzeit auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0791 4000 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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