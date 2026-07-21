Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Hebebühne beschädigt PKW

Beim Schwenken einer Hebebühne beschädigte am Dienstag, gegen 8:45 Uhr, ein 24-jähriger Arbeiter einen im Östlichen Stadtgraben geparkten VW. Hierbei verursachte er einen Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag die Curfeßstraße von der Friedrichstraße kommend. An einer dortigen Stoppstelle übersah er beim Anfahren, vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne, eine dort die Straße querende 35-jährige Fahrradfahrerin. In der Folge kollidierte der Mercedes mit der Fahrradfahrerin wodurch die Frau stürzte. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen zu und musste in das Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von rund 700 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall im Kreisverkehr

Am Dienstag um kurz vor 9:30 Uhr befuhr eine 77-jährige Lenkerin eines Toyota den Kreisverkehr Baldungstraße/Remsstraße. Hierbei übersah sie, dass zwei vorausfahrende Fahrzeuge aufgrund eines Radfahrers anhalten mussten und fuhr auf den davorstehenden VW Polo einer 61-Jährigen auf. Durch den Anstoß wurde der Polo auf den wiederum davorstehenden BMW einer 66-Jährigen aufgeschoben. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Aufgefahren

Ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand am Dienstagmorgen gegen 8:30 Uhr bei einem Unfall in der Oberbettringer Straße. Ein 34-jähriger Lenker eines Polos fuhr aus Unachtsamkeit auf einen vorausfahrenden Passat auf, dessen 48-jährige Lenkerin verlangsamte, um nach links in die Falkenbergstraße abzubiegen. Verletzt wurde niemand.

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