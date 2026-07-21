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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall mit Krankentransporter, Einbruch

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Unfall mit Krankentransporter

Am Dienstag, gegen 07:25 Uhr missachtete eine 20-jährige Fahrerin eines Mercedes-Krankentransporters in der Forststraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Opels. Der Opel wurde von einer 57-jährigen Fahrerin gelenkt. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Im Krankentransporter wurde zum Unfallzeitpunkt kein Patient befördert.

Weinstadt-Großheppach: Einbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 19:00 Uhr und Dienstag, 10:45 Uhr gelangten unbekannte Täter auf noch unklare Weise in ein Haus in der Kleinheppacher Straße. Aus diesem wurde Bargeld im mittleren vierstelligen Eurobereich entwendet. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07151 65061 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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