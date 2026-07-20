Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallfluchten, Sachbeschädigung, Widerstand, Trunkenheitsfahrten

Aalen (ots)

Steinheim an der Murr: Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Zeit zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 00:30 Uhr in der Straße Forsthof einen dort geparkten Skoda und verursachte einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Backnang bittet um Zeugenhinweise zur Tat unter der Rufnummer 07191 9090.

Murrhardt: Autokennzeichen beschädigt

Unbekannte Vandalen waren in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Gerhart-Hauptmann-Straße unterwegs. Die Unbekannten beschädigten die hinteren Kennzeichen von drei dort geparkten Fahrzeugen, indem sie diese verbogen und teilweise abrissen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Backnang unter der Rufnummer 07191 9090 zu melden.

Waiblingen: Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 09 Uhr und 19 Uhr beschädigt ein unbekannter Täter den in der Ruhrstraße geparkten grauen Mercedes-Benz eines 54-Jährigen. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 100,00 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Rufnummer 07151 9500 entgegen.

Welzheim: Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag, gegen 16:25 Uhr fiel auf der L1150 in Fahrtrichtung Welzheim ein Mitsubishi durch eine unsichere Fahrweise auf. Durch Zeugen wurde die Polizei verständigt, die die 57-jährige Fahrerin des Mitsubishis an deren Wohnanschrift antreffen konnte. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille und die 57-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Ebenfalls wurde ihr Führerschein beschlagnahmt und sie muss mit einer Anzeige rechnen.

Alfdorf: Unfall beim Überholvorgang

Am Sonntagabend, gegen 18:15 Uhr befuhren zwei Motorradfahrer im Alter von 21 und 20 Jahren die Landesstraße L1155 in Richtung Welzheim. Zwischen Pfahlbronn und Haghof wollten sie mehrere Fahrzeuge überholen, darunter auch ein LKW. Während des Überholvorgangs bemerkten die Kradfahrer, dass der LKW vor ihnen nach links in Richtung Petershaldenhof abbiegen wird. Beide Motorradfahrer leiteten eine Gefahrenbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem LKW zu vermeiden. Beim Bremsmanöver berührten sich die Krafträder und beide Fahrer stürzten. Dabei wurde der 20-Jährige Motorradfahrer leicht verletzt und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro.

Welzheim: Unfall - Kollision mit Gegenverkehr

Am Sonntag, gegen 11:45 Uhr scherte aus noch ungeklärter Ursache ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L1050 bei Seiboldsweiler auf die Gegenfahrspur aus und kollidierte frontal mit dem dort entgegenkommenden VW-Käfer eines 59-jährigen Fahrers. Durch den Zusammenstoß kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Die 57-jährige Mitfahrerin im VW wurde schwer verletzt. Beide Fahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. Zur Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung musste die Landesstraße zwischen 12 Uhr und 15 Uhr komplett gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Schorndorf: Widerstand nach Trunkenheitsfahrt

Ein 34-jähriger Radfahrer fiel am Sonntagmorgen, gegen 06 Uhr durch seine unsichere Fahrweise auf und wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Grabenstraße auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Nachdem ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest beim 34-Jährigen einen Wert von über 1,6 Promille ergab, sollte er sich einer Blutentnahme unterziehen. Auf diese Ankündigung reagierte der Radfahrer zunehmend aggressiv und beleidigte die Polizeibeamten. Gegen die Mitfahrt zum Krankenhaus sperrte sich der 34-Jährige mit seinem Körper. Zudem trat und spuckte er nach den eingesetzten Polizisten. Diese mussten dem Mann Handschließen anlegen. Dem Radfahrer drohen nun mehrere Anzeigen.

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