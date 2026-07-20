Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Einbrüche und Körperverletzung

Aalen (ots)

Fichtenau: Verkehrsunfall auf der A7

Am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr befuhr ein 58-jähriger Motorradfahrer die A7 in Richtung Würzburg. Dabei erkannte er zu spät, dass eine vor ihm fahrende 23-jährige Opel-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste. Der 58-Jährige fuhr auf den Opel auf und wurde hierbei schwer verletzt. Er kam zur Behandlung in eine Klinik. Eine 24-jährige Beifahrerin im Opel wurde ebenfalls leicht verletzt. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Mainhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Am Freitagabend gegen 18 Uhr befuhr ein 62-jähriger Land Rover-Fahrer die K2586 von Mainhardt in Richtung Mönchsberg. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor er auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. ER kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Hierbei wurde er in sein Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Der Mann konnte durch die Feuerwehr befreit und zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Am Freitag zwischen 18 Uhr und 20:45 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schulgasse und entwendete aus diesem Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Untermünkheim: Diebstahl von Steuereinheiten

Ein Dieb entwendete zwischen Mittwoch 16:30 Uhr und Freitag 16 Uhr drei Steuereinheiten von Traktoren von einem landwirtschaftlichen Gelände in der Robert-Bosch-Straße. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Satteldorf: Motorradfahrer gestürzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer fuhr am Freitag gegen 11:30 Uhr auf der K2505 von Ellrichshausen in Fahrtrichtung Schnelldorf. In einer Linkskurve kam der Fahrer nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab, verletzte sich leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 1000 Euro.

Schrozberg: Mit Pfefferspray besprüht

Am Samstag gegen 2:25 Uhr war ein 61-Jähriger mit drei weiteren Personen im Rothenburger Weg unterwegs, als er auf der Höhe einer Kirche durch einen Unbekannten angesprochen und anschließend mit Pfefferspray besprüht wurde. Der Unbekannte soll etwa 20 Jahre alt, ca. 1,75 Meter groß und mit dunklem Teint gewesen sein. Zudem soll der Mann in Begleitung einer weiteren männlichen Person gewesen sein und sich nach dem Vorfall mit dieser in unbekannte Richtung entfernt haben. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter 07953925010 mit Hinweisen zu melden.

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