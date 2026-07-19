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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Landkreis Schwäbisch Hall vom 19.07.2026

Aalen (ots)

Satteldorf: Unfallflucht - geparkten Pkw beschädigt

In der Zeit von Freitag (11:00 Uhr) bis Samstag (15:00 Uhr) wurde durch einen bislang unbekannten Verursacher ein ordnungsgemäß geparkter Pkw Seat in Satteldorf in der Straße im Rinnig beschädigt. An der Stoßstange des Seat entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Beschädigung zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer: 07951 480-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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