Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressebericht für den Rems-Murr-Kreis vom 19.07.2026

Aalen (ots)

Winterbach: Unfallflucht - Zeugenaufruf

Zur Klärung des Unfallhergangs bittet das Polizeirevier Schorndorf um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 07181 204-0. Nach derzeitigem Ermittlungsstand querte am Samstag gegen 12:10 Uhr ein bislang unbekannter E-Scooter-Fahrer (Kind) in Winterbach in der Ritterstraße die Verkehrsinsel ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw (Opel Corsa) eines 86-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß stürzte der E-Scooter-Fahrer und verletzte sich augenscheinlich leicht. Er entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Der Corsa-Fahrer hatte die Unfallörtlichkeit anschließend ebenfalls verlassen. Am Corsa entstand geringer Sachschaden.

Spiegelberg: Verkehrsunfall - schwer verletzter Radfahrer

Am Samstag fuhr ein 20-Jähriger Opel-Astra-Fahrer in Spiegelberg in der Gronauer Straße aus einem Grundstück und übersah hierbei einen vorbeifahrenden 60-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer konnte durch eine Vollbremsung und Ausweichfahrbewegung den Zusammenstoß vermeiden, kam jedoch von der Fahrbahn ab, stürzte und verletzte sich hierbei schwer. Am Rennrad des 60-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

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