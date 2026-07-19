POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 19.07.2026
Aalen (ots)
Ellwangen: Unfallflucht - Zeugenaufruf
Am Freitag wurde in Ellwangen in der Aalener Straße ein geparkter Pkw (VW, ID.4 GTX) durch einen unbekannten Verursacher in der Zeit zwischen 16:45 Uhr und 21:45 Uhr beschädigt. Der unbekannte Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer: 07961 930-0
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