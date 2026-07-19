POL-AA: Pressebericht für den Ostalbkreis vom 19.07.2026

Aalen (ots) - Durlangen: Vermisstensuche Am Samstagabend gegen 21:30 Uhr wurde eine Vermisstensuche im Bereich Durlangen eingeleitet, um nach einem 72-Jährigen zu suchen, der sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Neben mehreren Polizeistreifen war auch ein Hubschrauber im Sucheinsatz. Der Vermisste kehrte kurz nach 22 Uhr wohlbehalten nachhause zurück und die Suche konnte eingestellt werden. Rückfragen bitte ...

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