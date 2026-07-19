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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: UPDATE Vermisstensuche in Oberkochen

Aalen (ots)

Der seit Samstagnachmittag vermisste 73-jährige Mann aus dem Bereich Oberkochen wurde lebend angetroffen. Die Suchmaßnahmen sind somit beendet.

Urspürngliche Meldung:

Seit Samstagnachmittag 16:30 Uhr wird ein 73-jähriger Mann aus Oberkochen vermisst. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte, fahndeten mehrere Polizeistreifen mit Unterstützung eines Hubschraubers am späten Abend nach dem Mann. Aktuell sind noch mehrere Polizeistreifen und eine Rettungshundestaffel im Sucheinsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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