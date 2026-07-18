PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Fahrzeug

Aalen (ots)

Aalen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag gegen 12:07 Uhr befuhr ein 74- jähriger Fahrzeuglenker die Alte Heidenheimer Straße. Am Kreisverkehr Galgenbergstraße übersah er dann einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 28- jährigen Fahrzeuglenker. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 28- jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Hüttlingen - Diebstahl von Geldbeutel aus Fahrzeug

In der Zeit von 16.07.2026, 11:00 Uhr bis 17.07.2026, 07:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter im Kirchhofweg einen Geldbeutel aus einem verschlossenen Fahrzeug. Ein nebenan geparktes Fahrzeug war durch den Täter ebenfalls durchwühlt worden, entwendet wurde jedoch nichts. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361-5240 zu melden.

Unterschneidheim - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag befuhr ein 43- jähriger Fahrzeuglenker die Landesstraße 1060 von Wöhrsberg in Fahrtrichtung Zöbingen. Vor ihm fuhren mehrere weitere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe des Sportplatzes Zöbingen wollte der 43- jährige die Fahrzeugkolonne vor ihm überholen und übersah hierbei eine 49- jährige Fahrzeuglenkerin, welche nach links in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß kam der 43- jährige ins Schleudern und schlussendlich in einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 18.07.2026 – 08:35

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfall

    Aalen (ots) - Welzheim - Straßenverkehrsgefährdung Am Freitag, den 17.07.2026 gegen 13:40 Uhr befuhr eine 43- jährige Fahrzeuglenkerin die Kreisstraße zwischen Aichstrut und Schafhof, als ihr plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Geschädigte musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:52

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfucht

    Aalen (ots) - Crailsheim: Unfallflucht Am 16.07.2026 streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kirchberger Straße in Crailsheim gegen 21:30 Uhr eine Straßenlaterne. Die Laterne knickte daraufhin um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Laterne entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter 07951 4800 entgegen. Rückfragen bitte an: ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 13:51

    POL-AA: Ostalbkreis: Schockanruf, Verkehrsunfall und Beleidigung

    Aalen (ots) - Wasseralfingen: vollendeter Schockanruf durch falschen Arzt Am 16.07.2026 erhielt eine 84 Jahre alte Seniorin in Wasseralfingen einen betrügerischen Anruf eines vermeintlichen Arztes. Am Telefon wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass ihre Tochter an einer schweren Form von Darmkrebs erkrankt sei und dringend ein hochpreisiges Medikament benötige. Im Laufe des Nachmittages übergab die Geschädigte an ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren