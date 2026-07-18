Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle, Diebstahl aus Fahrzeug

Aalen (ots)

Aalen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag gegen 12:07 Uhr befuhr ein 74- jähriger Fahrzeuglenker die Alte Heidenheimer Straße. Am Kreisverkehr Galgenbergstraße übersah er dann einen bereits im Kreisverkehr fahrenden 28- jährigen Fahrzeuglenker. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Der 28- jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Hüttlingen - Diebstahl von Geldbeutel aus Fahrzeug

In der Zeit von 16.07.2026, 11:00 Uhr bis 17.07.2026, 07:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter im Kirchhofweg einen Geldbeutel aus einem verschlossenen Fahrzeug. Ein nebenan geparktes Fahrzeug war durch den Täter ebenfalls durchwühlt worden, entwendet wurde jedoch nichts. Wer in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361-5240 zu melden.

Unterschneidheim - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Freitag befuhr ein 43- jähriger Fahrzeuglenker die Landesstraße 1060 von Wöhrsberg in Fahrtrichtung Zöbingen. Vor ihm fuhren mehrere weitere Verkehrsteilnehmer. Auf Höhe des Sportplatzes Zöbingen wollte der 43- jährige die Fahrzeugkolonne vor ihm überholen und übersah hierbei eine 49- jährige Fahrzeuglenkerin, welche nach links in Richtung Sportplatz abbiegen wollte. Bei dem folgenden Zusammenstoß kam der 43- jährige ins Schleudern und schlussendlich in einem Grünstreifen zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

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