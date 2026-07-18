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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Straßenverkehrsgefährdung, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Welzheim - Straßenverkehrsgefährdung

Am Freitag, den 17.07.2026 gegen 13:40 Uhr befuhr eine 43- jährige Fahrzeuglenkerin die Kreisstraße zwischen Aichstrut und Schafhof, als ihr plötzlich ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker auf ihrer Fahrspur entgegenkam. Die Geschädigte musste eine Gefahrenbremsung einleiten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der entgegenkommende Fahrzeuglenker bremste ebenfalls bis zum Stillstand ab, entfernte sich dann aber unerkannt von der Örtlichkeit. Hinter beiden beteiligten Fahrzeugen fuhren zu diesem Zeitpunkt weitere Verkehrsteilnehmer, welche den geschilderten Vorgang beobachtet haben müssen. Zu dem unbekannten Fahrzeuglenker gibt es bislang keine Erkenntnisse. Daher werden mögliche Zeugen, insbesondere die unbeteiligten Verkehrsteilnehmer, welche zum Zeitpunkt des Geschehens vor Ort waren, dringend gebeten sich beim Polizeirevier Schorndorf unter der Rufnummer 07181-2040 zu melden.

Rudersberg - Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Am Freitag gegen 13:55 Uhr fuhr ein 10- jähriger Radfahrer in der Dr.-Hockertz-Straße plötzlich und unerwartet über die Fahrbahn und streifte das Fahrzeug eines 77- jährigen. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (+49) 7361/5800
E-Mail: Aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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