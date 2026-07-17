POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfucht

Aalen (ots) - Wasseralfingen: vollendeter Schockanruf durch falschen Arzt Am 16.07.2026 erhielt eine 84 Jahre alte Seniorin in Wasseralfingen einen betrügerischen Anruf eines vermeintlichen Arztes. Am Telefon wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass ihre Tochter an einer schweren Form von Darmkrebs erkrankt sei und dringend ein hochpreisiges Medikament benötige. Im Laufe des Nachmittages übergab die Geschädigte an ...

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