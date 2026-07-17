POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfucht
Aalen (ots)
Crailsheim: Unfallflucht
Am 16.07.2026 streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kirchberger Straße in Crailsheim gegen 21:30 Uhr eine Straßenlaterne. Die Laterne knickte daraufhin um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Laterne entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter 07951 4800 entgegen.
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