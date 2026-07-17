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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallfucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am 16.07.2026 streifte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Kirchberger Straße in Crailsheim gegen 21:30 Uhr eine Straßenlaterne. Die Laterne knickte daraufhin um. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Laterne entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise unter 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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