Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Schockanruf, Verkehrsunfall und Beleidigung

Aalen (ots)

Wasseralfingen: vollendeter Schockanruf durch falschen Arzt

Am 16.07.2026 erhielt eine 84 Jahre alte Seniorin in Wasseralfingen einen betrügerischen Anruf eines vermeintlichen Arztes. Am Telefon wurde der Geschädigten mitgeteilt, dass ihre Tochter an einer schweren Form von Darmkrebs erkrankt sei und dringend ein hochpreisiges Medikament benötige. Im Laufe des Nachmittages übergab die Geschädigte an einen Abholer eine Anzahlung für das vermeintliche Medikament in Höhe eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 30-35 Jahre alt, ca. 175cm groß, kurze dunkel-blonde Haare. Er trug eine Brille und hatte einen 3-Tage-Bart. Zudem hatte er ein schwarzes T-Shirt und eine Jeans an. Auf der Innenseite des rechten Unterarmes hatte der Unbekannte ein rundes Tattoo mit ca. 3 bis 5cm Durchmesser.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bitte Zeugen sich unter 07361 5800 zu melden.

Tipps der Polizei:

Legen Sie sofort auf! Das ist nicht unhöflich, sondern ermöglicht Ihnen, durchzuatmen und sich neu zu sortieren.

Kontaktieren Sie die Anruferin, den Anrufer oder eine Person Ihres Vertrauens unter einer Ihnen bekannten Telefonnummer.

Geben Sie niemals Informationen über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse preis.

Übergeben Sie niemals Geld bzw. Wertgegenstände an Unbekannte.

Informieren Sie sofort die Polizei über die 110, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt.

Wenden Sie sich auf jeden Fall an die Polizei, wenn Sie Opfer geworden sind.

Bereiten Sie sich gedanklich auf solche Anrufe vor.

Vereinbaren Sie innerhalb der Familie oder mit weiteren Angehörigen und Freunden ein Kennwort zur Identifizierung am Telefon.

Ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, indem Sie Ihren Vornamen kürzen oder streichen lassen. Ggf. löschen Sie Ihren gesamten Eintrag. Seien Sie sparsam mit der Weitergabe Ihrer Daten.

Bopfingen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am 17.07.2026 wollte ein 24 Jahre alter Fahrer eines Nissan Navara gegen 08:55 Uhr nach links in die Ostalbstraße abbiegen. Dabei übersah er einen gegenüber aus einer Hofeinfahrt eingefahrenen VW up, welcher von einer 38 Jahre alten Frau gefahren wurde. Der Nissan und der VW kollidierten. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

Lorch: Beleidigung durch Radfahrer, Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 16.07.2026 schnitt ein unbekannter Radfahrer eine 72 Jahre alte Fahrerin eines Pkw, welche im Begriff war an der Hauptstraße in Lorch einzuparken. Auf den Ruf der Seniorin, er solle nicht so schnell fahren, habe der Radfahrer gewendet und die Geschädigte beleidigt.

Der Radfahrer wurde wie folgt beschrieben: Männlich, ca. 180cm groß, mit einer kräftig-sportlichen Figur. Er sei ca. 25 bis 35 Jahre alt und habe schwarze lockige Haare gehabt. Er trug schwarze Bekleidung und sei ein schwarzes Sportrad gefahren.

Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Lorch unter 07172 7315 zu melden.

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