Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: geplanter Drohneneinsatz, Unfall, Trunkenheitsfahrt, Exhibitionist

Aalen (ots)

Schorndorf: Einsatz von Polizeidrohne anlässlich der Schorndorfer Woche

Über das kommende Wochenende, insbesondere von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag, werden durch die Polizei anlässlich der Schorndorfer Woche Flüge mit polizeilichen Drohnen durchgeführt.

Plüderhausen: Unfall mit verletztem Kind

Ein neunjähriger Junge war am Donnerstag, gegen 16:15 Uhr auf der Straße "Am Marktplatz" mit seinem Fahrrad unterwegs. An der Einmündung zur Schulstraße übersah der Neunjährige, den von rechts kommenden VW Polo einer 37-jährigen Fahrerin. Er missachtete die Vorfahrt des PKW. Es kam zum Unfall, bei dem sich der 9-Jährige leicht verletzte. Er musste ins Krankenhaus. Am VW Polo entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro.

Berglen: Trunkenheitsfahrt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 23:45 Uhr wurde ein 65-jähriger Renault-Fahrer in der Straße "Brühl" im Rahmen einer Verkehrskontrolle auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille beim 65-Jährigen. Der Renault-Fahrer musste vor Ort seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihm droht nun ein Strafverfahren.

Weinstadt-Endersbach: Exhibitionist am Bahnhof

Durch einen Zeugen wurde mitgeteilt, dass am Donnerstagmittag, gegen 12:35 Uhr ein unbekannter junger Mann im Bereich der Bahnhofsunterführung vor anderen Menschen masturbiert haben soll. Der Unbekannte wird als etwa 20 Jahre alt und 175 cm groß beschrieben. Er hatte dunkle, fast schulterlange Haare, die einen ungepflegten Eindruck machten. Zudem trug er ein schwarzes T-Shirt mit roten Streifen und eine knielange kurze Hose. Der Polizeiposten Weinstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um weitere Zeugenhinweise zu dieser Person. Auch Menschen, die durch den unbekannten jungen Mann belästigt wurden, werden gebeten unter der Rufnummer 07151 65061 mit der Polizei in Kontakt zu treten.

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