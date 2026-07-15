Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Polizeieinsatz nach Bedrohung

Aalen (ots)

Rudersberg: Am Mittwochabend wurde der Polizei gegen 21:00 Uhr in der Steinenberger Straße in Rudersberg eine Bedrohung durch einen 55-Jährigen mitgeteilt. Beim Eintreffen der Streifen befand sich der Mann in seinem Wohnhaus. Nach Bekanntwerden einer möglichen Bewaffnung des Mannes waren mehrere Polizeikräfte und ein Rettungswagen im Einsatz. Der Mann kam freiwillig und unbewaffnet aus dem Haus und wurde in Gewahrsam genommen. Es wurde niemand verletzt, für Unbeteiligte bestand während des Polizeieinsatzes keine Gefahr. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Straße gesperrt.

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