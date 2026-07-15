Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Brennender Traktor - Arbeiter verletzt sich

Aalen (ots)

Zöbingen: Arbeiter verletzt sich

Bei Arbeiten in einer Kapelle in der Kapellenstraße stürzte am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr ein 22-jähriger Arbeiter etwa 4 Meter in die Tiefe. Hier kam er glücklicherweise auf der Kuppeldecke der Kapelle zum Liegen, so dass ein Sturz um weitere 15 Meter verhindert wurde. Der junge Mann musste von den Feuerwehren Bopfingen und Unterschneidheim, die mit sieben Fahrzeugen und 37 Einsatzkräften vor Ort kamen, mit einer Drehleiter aus der Kuppeldecke gerettet werden. Vor Ort waren zudem ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Heubach: Brennender Traktor

Nach Überhitzung aufgrund eines technischen Defektes geriet am Mittwoch gegen 11:45 Uhr in der Hauptstraße in Brand. Der entstandene Schaden an dem Traktor wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Heubach war mit fünf Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer.

Lorch: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstag zwischen 19:20 Uhr und 22:40 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mercedes CLA, der zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Gemeindehauses in der Reinhold-Maier-Straße geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Täferrot: PKW und Radfahrer streifen sich

Nachdem vermutlich beide Verkehrsteilnehmer gegen das rechtsfahrgebot verstießen kam es am Mittwoch gegen 7 Uhr zu einem Unfall in der Brainkofer Straße. Der 44-jährige Lenker eines VW Passat fuhr in Richtung Brainkofen und stieß hierbei mit dem in die entgegengesetzte Richtung fahrenden 57-jährigen Radfahrer zusammen. Der Radfahrer stürzte bei dem Unfall und verletzte sich. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

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