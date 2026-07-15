Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Körperverletzung

Aalen (ots)

Burgstetten/Erbstetten: Unfall - Vorfahrt missachtet

Ein 21-jähriger Audi-Fahrer wollte am Mittwoch, gegen 07:10 Uhr von einem Feldweg die Nellmersbacher Straße (K1846) kreuzen. Dabei missachtete er einen vorfahrtsberechtigten Smart, der von einem 60-jährigen Mann gelenkt wurde. Es kam zum Unfall, bei dem der Smartfahrer leicht verletzt wurde. Zum entstandenen Sachschaden liegen noch keine Informationen vor.

Fellbach: Körperverletzung

Am Dienstag gegen 18:40 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 28-Jährigen und einem 51-jährigen Mann in der Burgstraße. Beide Männer gerieten aus noch unklarer Ursache in einen Streit, in dessen Verlauf der 28-Jährige den 51-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll. Dabei wurde der Mann leicht verletzt. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet zur Tat um weitere Zeugenhinweise. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 57720 bei der Polizei zu melden.

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