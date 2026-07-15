Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: UNfallfluchten - Einbruch - Verkehrsgefährdung - Sonstiges

Aalen (ots)

Hüttlingen: Reifenplatzer löst Airbag aus

Am Dienstag fuhr ein 44-jähriger LKW-Fahrer auf der B29 zwischen dem Anschluss Hüttlingen und Oberalfingen an einem VW vorbei, welcher dort an einer Ampel stand. In dem Moment platzte an dem LKW ein Reifen, wodurch in Folge der Druckwelle der Airbag an dem VW auslöste. Hierbei und durch herumschleudernde Teile entstand an dem VW ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Oberkochen: Zeugen zu Verkehrsgefährdung und Beleidigung gesucht!

Am Dienstag kam es in der Katzenbachstraße zu einer Verkehrsgefährdung mit einem anschließenden Streit unter den Verkehrsteilnehmern. Gegen 17 Uhr wurde ein 55-jähriger Roller-Fahrer von einem 68-jährigen BWM-Fahrer auf der Fahrt in Richtung Oberkochen überholt. Aufgrund Gegenverkehres musste der BMW-Fahrer frühzeitig einscheren, sodass der Rollerfahrer abbremsen musste, um ein Zusammenstoß zu verhindern. In der Katzenbachstraße, am Einmündungsbereich zur Heidenheimer Straße, kam es zu dem Streitgespräch. Die Polizei sucht nun Zeugen der Streitigkeit sowie Verkehrsteilnehmer, die eventuell durch das Überholmanöver gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Abtsgmünd/Leinroden: Einbruch in Wasserbehälter

Im Zeitraum von Donnerstag, 10:20 Uhr, bis Dienstag, 8 Uhr, drangen Unbekannte in einen Wasserbehälter in der Gemarkung Leinroden / Beilstein ein. Hierbei verursachten sie Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Eindringlinge nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter Telefon 07366/96660 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 16:45 Uhr wurde ein Daimler C250, der in der Bürgerstraße geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1100 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Am Dienstag zwischen 7:10 Uhr und 18:40 Uhr wurde ein Audi A6 Avant, der im Schindelackerweg geparkt war, von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

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