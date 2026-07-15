Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Flächenbrände, Motorbrand

Aalen (ots)

Backnang: Fahrzeugbrand

Am Dienstagabend kam es gegen 18:05 Uhr auf einem Tankstellengelände in der Aspacher Straße zu einem Brandausbruch im Motorraum eines Mercedes. Erste Löschversuche wurden durch einen Mitarbeiter der Tankstelle unternommen. Erst die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand vollständig ablöschen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Großerlach-Grab: Brand - Zeugen gesucht

Am Dienstag, gegen 16:50 Uhr bemerkte ein Zeuge, der mit seinem Fahrrad von der K1809 kommend auf einem Waldweg in Richtung Limesturm fuhr, ein kleineres Feuer auf einer Waldfläche. Zuvor war dem Radfahrer ein Mann in einem weißen Auto vom Parkplatz entgegengekommen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr breitete sich das Feuer auf eine Fläche von ca. 100 Quadratmeter aus und wurde durch die Wehren aus Großerlach und Murrhardt gelöscht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Insbesondere Beobachtungen zu dem weißen Fahrzeug werden unter der Rufnummer 07193 352 entgegengenommen.

Schorndorf-Schlichten: Flächenbrand

Am Dienstag gegen 19:00 Uhr geriet eine Feldfläche in der Schurwaldstraße in Brand. Die Ursache, weshalb das Feuer ausbrach ist bislang noch nicht geklärt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 27 Kräften vor Ort und konnte den Brand löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,00 EUR geschätzt.

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