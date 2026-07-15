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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Pkw-Lenker übersieht E-Scooter-Fahrerin

In der Bahnhofstraße wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin durch einen 46-jährigen Fiat-Fahrer beim Abbiegen übersehen. Daraufhin kam es zur Kollision, durch welche die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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