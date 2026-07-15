POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Ellwangen: SEK-Einsatz nach Bedrohung Am späten Dienstagnachmittag wurde in Ellwangen eine Bedrohung durch einen 20-Jährigen bei der Polizei angezeigt. Da es Hinweise auf eine akute psychische Störung gab und der 20-Jährige bereits in der Vergangenheit der Polizei gegenüber gewalttätig in Erscheinung getreten war, wurde das SEK angefordert, um die Person möglichst gefahrlos in Gewahrsam zu nehmen. ...

mehr