POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall
Aalen (ots)
Crailsheim: Pkw-Lenker übersieht E-Scooter-Fahrerin
In der Bahnhofstraße wurde am Dienstagabend gegen 20 Uhr eine 16-jährige E-Scooter-Fahrerin durch einen 46-jährigen Fiat-Fahrer beim Abbiegen übersehen. Daraufhin kam es zur Kollision, durch welche die 16-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend wurde sie mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
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